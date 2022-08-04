Киевская таможня: уничтожение 10 партий контрафактных товаров торговой марки Apple произошло по решению правообладателя

Вчера Киевская таможня сообщила об уничтожении контрафактных товаров торговой марки Apple: наушников, блоков питания, переходников и других аксессуаров. Эти товары были импортированы в Украину с нарушением охраняемых законом объектов прав интеллектуальной собственности компании Apple.

По данным Киевской таможни, совместно с представителем правообладателя торговой марки Apple было уничтожено 10 партий контрафактных товаров общим количеством 2,5 тыс. единиц. Вскоре планируется уничтожение ещё одной партии контрафактной продукции Apple. Большинство этих товаров ввозились в Украину почтовыми каналами и в международных экспресс отправлениях небольшими партиями. Согласно процедуре, поддельные контрафактные товары были сожжены в специальной печи. Киевская таможня продемонстрировала соответствующее видео.

Сожжение в печи контрафактной продукции вызвало негодование среди некоторых украинцев. В комментариях к сообщению Киевской таможни задавали вопросы, зачем было сжигать новые вещи, если их можно было передать пенсионерам, детям в детских домах, малообеспеченным семьям, переселенцам или на нужды ВСУ? Потому Киевская таможня дополнительно объяснила ситуацию.

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Отмечается, что контрафактная продукция – это фактически подделка под оригинальные товары. Она изготовлена ​​с нарушением прав интеллектуальной собственности. Согласно ст. 17 ЗУ «О внешнеэкономической деятельности» в Украине запрещается экспорт и импорт товаров, осуществляемых с нарушением прав интеллектуальной собственности. Дополнительно отмечается, что решение об уничтожении или не уничтожении контрафактной продукции принимает только правообладатель, в данном случае компания Apple. Это решение не зависит от таможни. Таможня только осуществляет контроль за соблюдением законодательства в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Это соответствует мировой практике. Поэтому согласно законодательству таможня не может продать, передать или раздать такую ​​продукцию. К тому же поддельная продукция может быть опасной.