«Киевстар» совместно с «Укрпочтой» бесплатно доставит абонентам предоплаченной связи USIM-карты с поддержкой 4G для замены старых SIM

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В конце прошлого года оператор мобильной связи Vodafone Украина предложил своим абонентам бесплатно доставить почтой SIM-карты с поддержкой 4G для замены старых SIM, а теперь аналогичную услугу предложил своим пользователям «Киевстар».

Услуга предоставляется компанией Киевстар в партнерстве с национальным оператором почтовой связи «Укрпочта». Абоненты могут заказать доставку USIM в приложении «Мой Киевстар».

В течение 5 рабочих дней новая карта будет доставлена на указанный в заявке почтовый ящик. Бесплатная почтовая доставка SIM-карт, поддерживающих технологию LTE, доступна для клиентов предоплаченной связи, которые пользуются услугами «Киевстар» не менее трех месяцев. Кроме того, у абонента должен быть смартфон, поддерживающий 4G/LTE.

Чтобы проверить, поддерживает ли SIM-карта абонента связь 4G, можно воспользоваться USSD-кодом * 245 * 4 #, а для проверки смартфона — кодом * 245 * 5 #.

Напомним, что 4G-cеть «Киевстар» уже охватила 3916 населенных пунктов, где проживают 22,2 млн жителей Украины (53,4% населения). Новая технология обеспечивает среднюю скорость мобильной передачи данных выше в 16 раз, а задержку в передачи информации (ping) — меньше в 2,5 раза в сравнении с 3G-сетями.

Источник: Киевстар