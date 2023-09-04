Новости IT-бизнес 04.09.2023 в 10:10

В Украине уже более 2 млн ФОПов — количество малых и средних бизнесов бьет «довоенные» рекорды

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Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Несмотря на полномасштабную войну, малый и средний бизнес в Украине продолжает расти и даже бьет «довоенные» рекорды, выяснили специалисты OpenDataBot в новом исследовании «Фопономика во время великой войны».

По состоянию на 1 сентября в Украине официально работают 2 052 326 ФОП — в среднем ежемесячно регистрируется около 25 тысяч новых бизнесов, тогда как в июне появилось 31 477 ФЛП, что является абсолютным рекордом за предыдущие три года. Безусловно, не в последнюю очередь благодаря автоматической регистрации ФОПов в «Дія», которая значительно упростила и ускорила процедуру открытия ФОП.

В Украине уже более 2 млн ФОПов — количество малых и средних бизнесов бьет «довоенные» рекорды

За тот же период (с апреля 2022 по сентябрь 2023 года) закрылось 290 910 ФОП — в среднем каждый месяц закрывается около 17 тыс. бизнесов.

Как и где открываются и закрываются ФОП в войну?

Полномасштабная война ожидаемо изменила ландшафт и повлияла на количество бизнесов в регионах — так, с апреля 2022 по сентябрь 2023 наибольшая разница между открытием и закрытием новых ФОП зафиксирована в прифронтовых регионах и тех, где велись или ведутся боевые действия.

  • Донецкая — потеряла 8,2 тыс. предпринимателей;
  • Харьковская — -7,1 тыс.;
  • Херсонская — -4,5 тыс.;
  • Луганская —  -3,7 тыс.;
  • Запорожская — более 2 тыс.

В тыловых регионах за соответствующий период больше открывается новых бизнесов, чем закрывается. Так, наибольший прирост зафиксирован в Киеве — +12,9 тыс., и на Львовщине — там увеличилось на 12,3 тыс. предпринимателей. Тройку регионов, где прибыло предпринимателей, замыкает Днепропетровщина – там + 8,6 тыс. ФОП.

В Украине уже более 2 млн ФОПов — количество малых и средних бизнесов бьет «довоенные» рекорды

Остается вспомнить исследование DOU с оценкой количества айтишников, зарегистрированных как ФОП – по состоянию на 24 февраля 2023 года в Украине насчитывалось 271 699 ФОП, работающих в сфере IT.

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