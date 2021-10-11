Китай работает над созданием 242-метрового морского ветрогенератора рекордной мощностью 16 МВт

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Компания MingYang Smart Energy со штаб-квартирой в Китае начала создание самого большого морского ветрогенератора MySE 16.0-242. После запуска он сможет превзойти показатели нынешнего рекордсмена GE Haliade-X, обладающего мощностью 14 МВт.

Ветрогенератор MySE 16.0-242 будет иметь мощность 16 МВт и сможет обеспечивать электроэнергией 20 тыс. домов на протяжении 25-летнего срока службы. Высота установки составит 242 метра. Она получит три лопасти длиной 118 метров, которые охватят площадь в 46 тыс. м2, что превосходит площадь 6 футбольных полей.

Ветряная турбина MySE 16.0-242 сможет ежегодно вырабатывать 80 тыс. МВтч энергии. Её генерирующие возможности на 45% выше, чем у предыдущей модели MingYang Smart Energy MySE 11.0-203. Одна такая турбина на протяжении всего срока своей службы позволит уменьшить выбросы углекислого газа на более чем 1,6 млн тонн. Как заверяет производитель, новейшая ветряная турбина будет способна работать либо закреплённой в морском дне, либо на плавучей платформе.

Пока что ветрогенератор MySE 16.0-242 находится на этапе разработки. Запуск прототипа запланирован на 2022 год, а установка прототипа – на первую половину 2023 года, а коммерческое производство – на первую половину 2024 года.

Источник: electrek