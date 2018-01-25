Китайский регулятор опубликовал характеристики Xiaomi Redmi Note 5: тот же безрамочный 5,99″ экран, что и у Redmi 5 Plus, но более мощная платформа, двойная камера и две модификации

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Китайская компания Xiaomi представила пару бюджетных смартфонов Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus в безрамочном дизайне в начале декабря прошлого года, при этом потенциальные покупатели получили возможность выбрать более компактный (5,7 дюйма) или более крупный (5,99 дюймов) вариант.

Изначально предполагалось, что Xiaomi просто будет продавать модель Redmi 5 Plus на международном рынке под именем Redmi Note 5, однако по данным китайского регулятора 3C Certificate производитель подготовил две новые версии этого смартфона – они получат такой же дисплей, как и вариант Plus (5,99 дюйма), но более продвинутую аппаратную начинку, а также двойные камеры.

По данным организации, Xiaomi Redmi Note 5 получит такой же 5,99-дюймовый экран с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160х1080 пикселей, что и Redmi 5 Plus. Однако в качестве аппаратной платформы будет использоваться более мощный чипсет Snapdragon 636 (в Redmi 5 используется Snapdragon 450, в Redmi 5 Plus – Snapdragon 625), дополненный 4 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 64 ГБ.

Также в продажу поступит версия Xiaomi Redmi Note 5 начального уровня с процессором Snapdragon 630 и более бюджетным комплектом памяти 3 ГБ / 32 ГБ. Среди других особенностей новой модели – двойная основная камера из связки сенсоров 16 Мп и 5 Мп (у моделей Redmi 5/5 Plus камеры одинарные), фронтальная камера на 8 Мп, аккумулятор на 4100 мАч (у Redmi 5 – 3300 мАч, у Redmi 5 Plus – 4000 мАч) с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

Стоимость Xiaomi Redmi Note 5 в версии SD630 / 3 ГБ / 32 ГБ составит $238 (CNY1,49), более дорогая модификация SD636 / 4 ГБ / 64 ГБ обойдется в $285 (CNY 1,799). Ожидается, что новинку представят уже в следующем месяце, так что публичная демонстрация смартфона скорее всего придется на выставку MWC 2018.

Источник: GSMarena