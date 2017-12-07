Представлены бюджетные смартфоны Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus в новом полноэкранном дизайне. И опять без NFC

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Как и ожидалось, компания Xiaomi сегодня провела специальное мероприятие в Китае, представив долгожданные смартфоны Redmi 5 и Redmi 5 Plus, о которых мы последнее время много писали. Теперь мы знаем, когда новинки поступят в продажу и по какой цене они будут доступны в Китае.

Об аппарате многое было известно заранее – сама Xiaomi за несколько дней до анонса публиковала изображения и видео смартфонов, так что повторим и подведем итоги.

Начнем с того, что Redmi 5 и Redmi 5 Plus – это первые представители бюджетной линейки Redmi с полноэкранным дизайном, под которым подразумевается использование экрана с относительно небольшими рамками по всему периметру. И если спереди Redmi 5 и Redmi 5 Plus кардинально отличаются от других моделей серии, то сзади нас ждет привычный трехэлементный дизайн – металлический корпус и пластиковые вставки сверху и снизу. Обе новинки будет предлагаться в четырех вариантах, показанных на иллюстрации ниже.

Новинки лишены аппаратных сенсорных кнопок под экраном, все кнопки тут экранные, виртуальные, а сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели. Впрочем, мы уже видели модели с полноэкранным дизайном и сканером отпечатков пальцев на передней панели.

Единственное внешнее отличие между моделями Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus заключается в размерах. Младшая модель Redmi 5 имеет размеры 151,8х72,8х7,7 мм при массе 157 г, а старшая Redmi 5 Plus – 158,8х75,45х8,05 мм при массе 179,5 г.

А вот по характеристиками модели отличаются между собой очень сильно. Смартфон Xiaomi Redmi 5 получил дисплей диагональю 5,7 дюйма разрешением HD+ (1440х720 пикселей) с соотношением сторон 18:9, тогда как у модели Redmi 5 Plus тоже дисплей 18:9, но диагональ больше – 5,99 дюйма (2160х1080 пикселей).

Основой Xiaomi Redmi 5 служит бюджетная 14-нм SoC Snapdragon 450 с восьмиядерным CPU частотой 1,8 ГГц и GPU Adreno 506, как у Snapdragon 625 и 626. Сердцем Redmi 5 Plus служит уже SoC Snapdragon 625. Разнятся у смартфонов и объем памяти. В случае Xiaomi Redmi 5 ОЗУ может быть 2 или 3 ГБ, а флэш-памяти – 16 или 32 ГБ. Модель Redmi 5 Plus доступна в версиях с 3/32 ГБ и 4/64 ГБ.

Емкость аккумулятора составляет 4000 мА•ч в случае Redmi 5 Plus и 3300 мА•ч для Redmi 5.

В остальном различий нет. Смартфоны оснащаются 12-мегапиксельными основными камерами (размер пикселя – 1,25 мкм) с максимальной диафрагмой F/2.2 и фронтальными пятимегапиксельными. Основная камера снабжена одиночном светодиодной вспышкой, фазовым автофокусом PDAF, поддерживают функцию распознавания лиц, HDR, режимы Panorama и Burst, а также алгоритмы для улучшения качества съемки в условиях недостаточной освещенности. Фронтальная камера может похвастать распознаванием лиц, ПО Smart Beauty 5.0, призванным обеспечить более точную и естественную передачу цветов, и может снимать видео Full HD с частотой 30 к/с.

Также можно отметить гибридный слот для SIM и карт памяти, разъем microUSB, разъем 3,5 мм, поддержку 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.2. А вот о модуле NFC никаких упоминаний нет. Похоже, Xiaomi решила пока не менять позиции касательно установки этого важного модуля в бюджетных аппаратах.

В продажу Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus поступят 12 декабря. Модель Xiaomi обойдется в $120 или $135 в зависимости от модификации, а Redmi 5 Plus будет стоить $151 и $196 соответственно.

Источник: gizmochina