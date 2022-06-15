Классификация 1,5 млрд звёзд, звездотресения и 2,9 млн галактик на пределами Млечного пути – новая порция данных от телескопа Gaia

Европейское космическое агентство (ESA) в рамках миссии телескопа Gaia создаёт самую подробную карту нашей галактики Млечный Путь. В декабре 2020 года агентство предоставило данные о положении, яркости, цвете и собственном движении 1,8 млрд звёзд. Теперь ESA подготовила новую порцию данных о звёздах галактики.

Полный выпуск, который сопровождается 50 различными научными работами, включает в себя классификацию 1,5 млрд звёзд нашей галактики. Gaia также предлагает базу данных по химическому составу миллионов звезд. Спектр света звезды говорит о химических компонентах и ​​может использоваться для определения возраста, температуры, цвета, массы, металличности, скорости, с которой они движутся к нам или от нас, и многого другого.

В рамках проекта Gaia даже удалось распознать и отследить звёзды, которые не сформировались в Млечном Пути, а были захвачены во время прошлых слияний галактик с нашей. Дополнительно предлагается самый большой каталог двойных звёзд. Он включает сведения о 813 тыс. таких объектов, включая положения, расстояния, орбиты и массы. Вместе с тем проект Gaia не только отслеживает движение звёзд, но и то, как они меняются сами по себе. Он включает сведения об изменении яркости 10 млн переменных звёзд. Кроме того, удалось обнаружить «звездотрясения» (движения на поверхности звезды) для тысяч звёзд.

«Звездотрясения учат нас многому о звездах, особенно об их внутренней работе. Gaia открывает золотую жилу для «астеросейсмологии» массивных звезд», — заявляет Конни Аэртс из университета KU Leuven и участник проекта Gaia.

На карте проекта Gaia можно обнаружить не только звёзды, но и другие космические объёкты, включая 3 млн точек космической пыли в Млечном пути, 156 тыс. астероидов «недалеко» от Земли (за пределами орбиты Нептуна) 31 спутник планет-гигантов и Марса. За пределами нашей галактики удалось зафиксировать 1,9 млн квазаров и 2,9 млн галактик.

«В отличие от других миссий, нацеленных на конкретные объекты, Gaia — это исследовательская миссия. Это означает, что, исследуя всё небо с миллиардами звёзд несколько раз, Gaia обязательно сделает открытия, которые пропустили бы другие более специализированные миссии», — пояснил доктор Тимо Прусти, научный сотрудник проекта Gaia в ESA.

Обычно миссия заканчивается четвёртым и последним выпуском данных, который сделает все эти наблюдения ещё более точными. Однако существует возможность продления миссии на 2 года и появления пятого выпуска данных не ранее 2027 года.

Источник: iflscience