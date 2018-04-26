Создана крупнейшая объемная карта Млечного пути, включающая 1,7 млрд звезд

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Вчера Европейское космическое агентство (ESA) представило новую, самую детализированную объемную карту Млечного пути, содержащую данные о яркости и месторасположении около 1,7 млрд звезд. На сегодняшний день это крупнейшая и самая подробная из когда-либо созданных трехмерных карт нашей галактики. Она содержит точные данные о расстояниях между многими звездами, траектории их движения и яркости. Астрономы считают, что карта поможет лучше понять эволюцию и структуру нашей родной галактики, а также прольет свет на особенности ее формирования миллиарды лет тому назад.

В основу карты положены данные, собранные телескопом Gaia, выведенным на орбиту в декабре 2013 года.

В сентябре 2016 года команда миссия Gaia опубликовала первый набор данных, составленный по результатам наблюдений за 14 месяцев с июля 2014 по сентябрь 2016 года. В него вошли данные о местонахождении и яркости 1,1 миллиарда звезд. В новом же наборе данных, собранных за 22 месяца 25 июля 2014 по 23 май 2016 года, содержится информация о расстояниях и передвижениях почти 1,3 млрд звезд. Кроме того, Gaia измерил яркость и цвет 1,7 миллиарда звезд, последний параметр указывает на особенности структуры и возраст.

Кроме того, для 7 миллионов звезд удалось измерять лучевую скорость, что позволило определить траектории их передвижения относительно центра Млечного пути.

Помимо звезд в Млечном пути Gaia еще разглядел около полумиллиона далеких галактик, а также немалое число не столь удаленных объектов от Земли объектов. В частности, благодаря данным телескопа астрономы смогли определить местоположение 14 тыс. астероидов, находящихся в нашей Солнечной системе.

Ученые миссии Gaia надеются, что собранные с помощью телескопа данные помогут им лучше понять физику звезд. Без знания того, насколько далеко находится та или иная звезда, к примеру, не измерить параметр ее яркости.

Считается, что наша галактика была образована миллиарды лет тому назад в процессе слияния множества более мелких галактик. Последние послужили своего рода строительными блоками для нашего галактического дома и новый каталог, как считается, поможет понять эволюцию Млечного пути. И в этом его основанная ценность.

Кстати говоря, планируется, что Gaia будет передавать информацию на Землю до 2020 года, так что в будущем нас ждет еще как минимум несколько обновлений трехмерной карты.

В данном контексте уместно будет вспомнить о существовании недавно составленной первой карты возраста нашей Галактики и карты маршрутов галактик в Местном сверхскоплении (Млечный путь + Туманность Андромеды + Местный войд).

Источник: The Verge