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Создана крупнейшая объемная карта Млечного пути, включающая 1,7 млрд звезд
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Создана крупнейшая объемная карта Млечного пути, включающая 1,7 млрд звезд

Создана крупнейшая объемная карта Млечного пути, включающая 1,7 млрд звезд

Вчера Европейское космическое агентство (ESA) представило новую, самую детализированную объемную карту Млечного пути, содержащую данные о яркости и месторасположении около 1,7 млрд звезд. На сегодняшний день это крупнейшая и самая подробная из когда-либо созданных трехмерных карт нашей галактики. Она содержит точные данные о расстояниях между многими звездами, траектории их движения и яркости. Астрономы считают, что карта поможет лучше понять эволюцию и структуру нашей родной галактики, а также прольет свет на особенности ее формирования миллиарды лет тому назад.

В основу карты положены данные, собранные телескопом Gaia, выведенным на орбиту в декабре 2013 года.

В сентябре 2016 года команда миссия Gaia опубликовала первый набор данных, составленный по результатам наблюдений за 14 месяцев с июля 2014 по сентябрь 2016 года. В него вошли данные о местонахождении и яркости 1,1 миллиарда звезд. В новом же наборе данных, собранных за 22 месяца 25 июля 2014 по 23 май 2016 года, содержится информация о расстояниях и передвижениях почти 1,3 млрд звезд. Кроме того, Gaia измерил яркость и цвет 1,7 миллиарда звезд, последний параметр указывает на особенности структуры и возраст.

Кроме того, для 7 миллионов звезд удалось измерять лучевую скорость, что позволило определить траектории их передвижения относительно центра Млечного пути.

Помимо звезд в Млечном пути Gaia еще разглядел около полумиллиона далеких галактик, а также немалое число не столь удаленных объектов от Земли объектов. В частности, благодаря данным телескопа астрономы смогли определить местоположение 14 тыс. астероидов, находящихся в нашей Солнечной системе.

Ученые миссии Gaia надеются, что собранные с помощью телескопа данные помогут им лучше понять физику звезд. Без знания того, насколько далеко находится та или иная звезда, к примеру, не измерить параметр ее яркости.

Масштабы, которые охватывают наблюдения Gaia. Слева направо: объекты Солнечной системы, соседние звезды, Млечный Путь и его балдж, галактическое гало и шаровые скопления, соседние галактики, далекие квазары.

Считается, что наша галактика была образована миллиарды лет тому назад в процессе слияния множества более мелких галактик. Последние послужили своего рода строительными блоками для нашего галактического дома и новый каталог, как считается, поможет понять эволюцию Млечного пути. И в этом его основанная ценность.

Кстати говоря, планируется, что Gaia будет передавать информацию на Землю до 2020 года, так что в будущем нас ждет еще как минимум несколько обновлений трехмерной карты.

В данном контексте уместно будет вспомнить о существовании недавно составленной первой карты возраста нашей Галактики и карты маршрутов галактик в Местном сверхскоплении (Млечный путь + Туманность Андромеды + Местный войд).

Источник: The Verge

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