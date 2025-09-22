"Классика Star Wars": вышел первый трейлер фильма "Мандалорец и Грогу" с главным дуэтом, Сигурни Уивер и сыном Джаббы Хата

Новости Кино 22.09.2025 comment views icon

Disney и Lucasfilm представили первый трейлер фильма «Мандалорец и Грогу», который раскрывает Дина Джарина (Педро Паскаль) и малыша Йоду в совместных миссиях наряду с другими интересными персонажами: в частности звездой «Чужого» Сигурни Уивер и актером «Медведя» Джереми Алленом Уайтом в роли Ротты Хатта.

В трейлере нам показывают дуэт главных героев, которые паркуют космический корабль Razor Crest (или что-то очень на него похожее) на берегу моря. Как это транспортное средство могло вернуться после того, как в сериале «Мандалорец» его уничтожил один выстрел легкого крейсера Моффа Гидеона во время схватки на планете Тайтон? Неизвестно.

Далее Мандо и Грогу исследуют некую имперскую базу, куда малыш проникает рядом с еще меньшим Бабу Фриком; а также разговаривают с персонажкой Вивер, которая является таинственной представительницей Новой Республики. Здесь есть монстры, созданные в классическом стиле «Звездных войн» с практическими эффектами, бой на космическом корабле, плавание Грогу и первый взгляд на Зеба в «живой» роли, который разбивает штурмовиков.

«Злая Империя пала, а имперские военачальники остаются разбросанными по всей галактике. Пока молодая Новая Республика работает над защитой всего, за что боролось Восстание, они заручились помощью легендарного мандалорского охотника за головами Дина Джарина и его молодого ученика Грогу», — из официального синопсиса.

Режиссером фильма «Мандалорец и Грогу» выступил Джон Фавро, который также написал сценарий в сотрудничестве с Дэйвом Филони. Людвиг Йоранссон создал музыку.

Сигурни Уивер в фильме «Мандалорец и Грогу»

Напомним, что в конце третьего сезона «Мандалорца» Дин и Грогу поселились на Неварро после того, как Мандо официально усыновил малыша. Пока неизвестно, продолжится ли сериал, однако фильм, по словам одного из актеров шоу Джанкарло Эспозито, начнет трилогию.

Фильм «Мандалорец и Грогу» выйдет в кинотеатрах 22 мая 2026 года. Через год после этого ждем «Звездный истребитель» с Райаном Гослингом, который на днях обнародовал первые кадры.

Трейлер (оригинал)

