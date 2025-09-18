Новый кадр фильма "Звездные войны: Звездный истребитель" раскрывает океаническую локацию и узкие штаны Райана Гослинга

Режиссер Шон Леви представил новый кадр со съемок фильма «Звездный истребитель» — спинофа «Звездных войн» с Райаном Гослингом и Флинном Греем в главных ролях.
На фото можно увидеть обоих персонажей в потрепанной одежде, которые дрейфуют по водоему на каком-то плавсредстве.
«Где-то в Средиземном море», — написал Леви под постом, обозначив локацию как Сардиния, Италия.
Такие пейзажи существенно отличаются от предыдущих сюжетов «Звездных войн», которые происходят преимущественно по всей галактике на пустынных планетах, таких как Татуин и Джакку. Образ Гослинга тем временем дает больше подсказок о его роли — персонаж несколько напоминает контрабандиста, носит широкую рубашку с длинными рукавами, рабочие перчатки, стильный пояс и узкие кожаные брюки.
Ранее мы видели первый черно-белый закулисный кадр, который сигнализировал о начале съемок.
На сегодня детали сюжета неизвестны, но, по словам Lucasfilm, «Звездный истребитель» станет вполне оригинальной историей, действие которой будет происходить в «ранее не исследованный период времени» — примерно через пять лет после событий «Скайуокер: Восход».
Леви, известный прошлогодним хитом «Дэдпул и Росомаха», режиссирует фильм, сценарий написал Джонатан Троппер («Проект Адам»), а оператором-постановщиком выступает оскароносный Клаудио Миранда («Топ Ган: Мэверик»). Актерский состав дополняют Эми Адамс, Аарон Пьер, Саймон Берд, Джамаэль Вестман, Дэниел Ингз, а также Мэтт Смит и Миа Гот, которые, по слухам, выступят антагонистами.
Премьера «Звездного истребителя» назначена на 28 мая 2027 года. Примерно через год после выхода фильма «Мандалорец и Грогу» с Педро Паскалем в главной роли, который станет первым кинотеатральным релизом «Звездных войн» с 2019 года.
Disney паникует из-за потери «мужчин-зумеров» среди зрителей Marvel и «Звездных войн», — Variety
Источник: Variety, World of Reel
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: