Кодировка спутникового ТВ: После встречи с Президентом Украины медиагруппы пообещали разблокировать международные версии каналов, Зеонбуд — увеличить покрытие, провайдеры — запустить соцтарифы с минимальной абонплатой

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Спустя ровно месяц после начала блокировки спутникового сигнала украинских ТВ-каналов медиагруппы пообещали до 16 марта открыть для свободного просмотра международные версии каналов. Об этом представители крупнейших медиагрупп договорились на встрече с Президентом Украины.

Участники мероприятия обсудили проблемы, связанные с телевизионным вещанием, которые возникли после начала кодирования четырьмя медиагруппами спутникового сигнала их телеканалов с 29 января текущего года по решению от 2017 года. Глава государства подчеркнул, что этот вопрос касается не только бизнеса медиагрупп, но и стратегической защиты информационной безопасности Украины. Вследствие кодирования сигнала не все украинцы могут свободно смотреть более 20 главных телеканалов.

«Мы имеем просто множество писем и тысячи звонков в Офис Президента с тем, что украинцы не могут получить этот сигнал из-за кодирования и не имеют возможности смотреть украинские телеканалы. Особенно это касается региона вдоль контактной линии и временно оккупированных территорий», – сказал Владимир Зеленский.

По словам Президента, вследствие этого альтернативой там стало российское телевидение.

«Мы приехали туда, увидели, что и российское радиовещание, и телевидение присутствует не только на временно оккупированных территориях. У него очень мощный сигнал и на подконтрольных территориях. Кроме того, тогда они «глушили» наш сигнал военной аппаратурой. А сейчас, мне кажется, даже не нужно использовать технические средства и деньги, чтобы глушить, – вы сами отключились», – заявил Глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины имеет возможность ввести мораторий на кодирование спутникового сигнала телеканалов, но это не решит всего спектра проблем.

Для комплексного решения проблемы с доступом украинцев к информации президент предложил провайдеру эфирного цифрового телевидения «Зеонбуд» до 4 марта 2020 года принять меры для изменения модуляции сигнала. Это расширит покрытие цифровым телевидением на территории государства и облегчит доступ населения к телевещанию.

Также «Зеонбуд» до 1 мая 2020 года должен обеспечить установку цифровых передатчиков в 47 населенных пунктах Украины в соответствии с ранее взятыми обязательствами. Кроме того, оператор должен модернизировать имеющиеся антенно-фидерные системы для всех приграничных территорий.

В то же время глава государства и представители медиагрупп договорились до 16 марта 2020 года обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для украинских граждан.

«Мы очень хотим, чтобы это действительно была международная версия. Мы вас очень просим, чтобы это была взвешенная международная версия и с приоритетным контентом», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, операторы спутникового вещания Xtra TV и Viasat должны разработать социальные пакеты спутникового телевидения с минимальной абонплатой для социально незащищенных слоев населения. Таким образом эти граждане получат возможность смотреть закодированные телеканалы.

Участники встречи также договорились привлечь СНБО для координации усилий с медиагруппами в вопросах борьбы с нарушениями авторского права.

Источник: Президент Украины