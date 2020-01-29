Сегодня ночью украинские медиагруппы закодировали спутниковый сигнал 22 ТВ-каналов (список, тарифы)

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Как и было обещано, в ночь с 28 на 29 января четыре крупнейшие украинские медиагруппы закодировали спутниковый сигнал своих ТВ-каналов (процедуре подверглись 22 канала). Теперь их можно смотреть исключительно через официальных спутниковых операторов на платной основе, или же выбрав другой легальный способ трансляции: кабельное, цифровое (Т2) или интернет-телевидение.

Начинаяя с 12 часов ночи сегодняшнего дня, абоненты спутника, которые не подключились к официальному оператору, могут наблюдать на упомянутых телеканалах информационные плашки, призывающие обратиться к своему оператору для доступа к телеканалу.

Закодированы следующие ТВ-каналы:

1+1 media : 1+1, 2+2, ТЕТ, Бигуди, Плюсплюс;

: 1+1, 2+2, ТЕТ, Бигуди, Плюсплюс; StarLightMedia : Новый канал, ICTV, СТБ, Оце, М1, М2;

: Новый канал, ICTV, СТБ, Оце, М1, М2; Inter Media Group : Интер, НТН, К1, К2, Enter-фильм, Мега, Zoom, Пиксель;

: Интер, НТН, К1, К2, Enter-фильм, Мега, Zoom, Пиксель; Медиа Группа Украина: Украина, НЛО TV, Индиго TV.

Группа 1+1 media сообщила, что в рамках реализации последнего этапа перехода на закодированный спутниковый сигнал и для обеспечения переходного периода для тех абонентов, которые не успели заблаговременно позаботиться о доступе к телеканалам, УНИАН ТВ продолжит вещать в открытом доступе на кратковременный период после кодирования.

Во время этого переходного периода на канале будет размещено напоминание для зрителей: «Спутниковый сигнал большинства украинских телеканалов закодирован. Если у тебя нет возможности их смотреть, обратись к официальному телевизионному оператору». Также группа не стала кодировать телеканал «1+1 international», программа передач которого включает выпуски ТСН и новости УНИАН ТВ.

Напомним, что после кодирования в открытом доступе на спутнике останутся государственные, а также ряд информационных и региональных телеканалов, а потому зрители продолжат иметь доступ к актуальной информации от украинских СМИ.

Тем абонентам, которые хотят продолжить просматривать закодированные каналы на спутнике, необходимо приобрести и установить новый спутниковый тюнер, который поддерживает систему условного доступа «Verimatrix» (узнать его можно по маркировке «УТБ»). После установки тюнера также надо будет подключиться к официальному оператору спутникового телевидения и оплачивать ежемесячную стоимость выбранного тарифа.

К примеру, на официальном сайте оператора Viasat можно найти следующие тарифы:

Напомним, что впервые о желании закодировать телеканалы в спутниковом эфире и ввести платную подписку на них украинские медиагруппы заявили в конце 2017 года. Дата запуска кодировки регулярно переносилась с 2018 на 2019, а затем и на 2020 год.

Источник: 1+1 media