Когда телефон умоляет о помощи: Oppo показала Find X9 с выразительным блоком камер

Oppo готовится представить свои первые флагманы на базе нового процессора Dimensity 9500. Накануне анонса компания показала официальные фото смартфона Find X9, который внешне очень напоминает будущий OnePlus 15. Кроме того, менеджер по продуктам Oppo продемонстрировал сравнение возможностей камеры модели Find X9 Pro и iPhone 17 Pro, которая недавно ворвалась в тройку лидеров DxOMark.

Смартфоны Oppo Find X9 и X9 Pro одними из первых получат новый флагманский чип Dimensity 9500. Как подтвердила компания, презентация состоится 16 октября 2025 года в Китае, а впоследствии смартфоны выйдут и на глобальный рынок.

Еще до премьеры Oppo показала дизайн Find X9, который визуально очень похож на OnePlus 15. В то же время у флагмана OnePlus нет сотрудничества с Hasselblad — производитель перешел на собственный механизм обработки фото под названием DetailMax camera engine.

На новых официальных изображениях Find X9 видно сразу три цветовых варианта: Frost White (белый), Velvet Titanium (титановый с матовым оттенком) и специальный красный, название которого Oppo еще не объявила. Все три цвета будут доступны и для Find X9 Pro.

Относительно старшей модели, Find X9 Pro, руководитель продуктового направления Oppo Чжоу Ибао опубликовал портретное фото, сделанное камерой смартфона. Для наглядности он добавил в сравнение аналогичный кадр, снятый на iPhone 17 Pro. По словам представителя Oppo, фото с Find X9 Pro имеет более насыщенные цвета и больше деталей. Компания объясняет это преимущество благодаря специальному объективу Danxia color reproduction lens, который входит в камеру флагмана.

Отдельно Ибао отметил, что такое качество снимков обеспечивается настройкой от Hasselblad, которую получат все смартфоны серии Find X9. По опубликованным сравнением, преимущество Find X9 Pro над iPhone 17 Pro выглядит очевидным, но стоит помнить: все материалы предоставлены самой компанией, и производители часто преукрашают возможности своих камер в предрелизных примерах. Поэтому воспринимать эти заявления следует осторожно. Реальные возможности камеры и производительность можно будет оценить лишь после официального релиза 16 октября и первых независимых тестов.

