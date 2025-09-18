В первых обзорах iPhone 17 Pro сравнили с "Терминатором" Т800: мощный, громкий и агрессивный

Одновременно с обзорами базовой модели iPhone 17 также появились первые отзывы о версиях iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. При этом большинство обозревателей отмечают длительное время работы от батареи и яркие цвета.

Спрос на новинку оказался настолько высоким, что iPhone 17 Pro Max мгновенно ушел в отложенный заказ после старта приема заявок, а китайские покупатели побили рекорды по предзаказам. Впрочем, обзоры подтверждают, что ажиотаж был оправданным.

The Verge оказался едва ли не единственным изданием, которое отнеслось к модели сдержанно. Там назвали смартфон «смелым редизайном, но базовым апгрейдом» и даже посоветовали большинству пользователей обратить внимание на обычный iPhone 17.

Смелый и агрессивный

Остальные медиа более единодушны — iPhone 17 Pro получил положительные отзывы. Роберт Лидем из GQ написал:

«В такой важный год для iPhone модели Pro сначала остались как бы в тени». По его словам, чуть больше времени — и пользователи оценят все изменения: «Тот, кто обновится, почувствует эти преимущества еще с момента распаковки».

Он подчеркнул:

«Это действительно мощный смартфон, рассчитанный на долгий срок, и самое полное воплощение концепции iPhone Pro на сегодня. Это тихое, но впечатляющее обновление для лучшего в соотношении возможностей и стоимости смартфона».

В видеообзоре CNET Патрик Холланд сравнил iPhone 17 Pro Max с iPhone Air:

«Это громкий, смелый, агрессивный и мощный аппарат». Он даже привел аналогию с «Терминатором»: если Air — это T1000 из «Судного дня», то Pro — мускулистый Т800.

Есть и замечания. Новые Pro стали тяжелее iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, а толщина iPhone 17 Pro Max больше предшественника. Однако это компенсируется автономностью. Обозреватели единодушно называют батарею одним из главных преимуществ. Маркес Браунли подытожил: это «самые максималистские iPhone за всю историю».

Сумма мелких улучшений

Журналист Wired Джулиан Чоккатту отмечает, что на бумаге характеристики не выглядят революционными, нет одной фишки, от которой скажешь «вау!». Но все мелкие улучшения вместе создают ощутимый эффект.

А британский таблоид The Sun вообще назвал модель «феноменальным смартфоном», «невероятно красивым» и «чрезвычайно мощным». «Это воплощение современного смартфона в максимально чистом и мощном виде», — пишет журналист Шон Кич.

Особое внимание получила новая версия цвета Cosmic Orange. Ее называют яркой, но сдержанной — в зависимости от освещения смартфон выглядит то оранжевым, то почти песочным. Wired также отмечает этот цвет, хотя журналисту достался Silver и Deep Blue.

Технические детали

Модели iPhone 17 Pro впервые за долгое время получили существенные изменения дизайна: алюминиевый моноблок и полноширокий блок основных камер. Линейка доступна в цветах Silver, Deep Blue и Cosmic Orange.

Среди камер — новая фронтальная с квадратным сенсором на 18 Мп, которая поддерживает автовращение и функцию Center Stage. Впервые появился 48-мегапиксельный телефото-модуль с зумом 4x и 8x.

Смартфоны работают на процессоре A19 Pro с улучшенными Neural Accelerator, которые ускоряют работу ИИ-приложений. Для отвода тепла используется испарительная камера. Также заявлен более яркий дисплей, новое покрытие Ceramic Shield 2, лучший антибликовый слой и поддержка Genlock.

Два главных преимущества iPhone 17 Pro над сверхтонким iPhone Air — это примерно на 20-40% большее время автономной работы и наличие телефото-камеры с 4x и 8x оптическим зумом.

Tom’s Guide зафиксировал в тесте 15 часов 32 минуты непрерывной работы iPhone 17 Pro — это больше, чем у iPhone 16 Pro (14 часов 7 минут). В повседневном пользовании смартфон стабильно держит заряд до вечера даже при активных нагрузках: фото, видео, игры вроде Diablo Immortal или Age of Origins.

Ресурс CNET проверил камеру и подтвердил: снимки на 4x выглядят почти как фото с основной камеры, тогда как 8x полезен только при хорошем освещении — в темноте появляется шум.

WIRED протестировал производительность в игре Assassin’s Creed Mirage: iPhone 17 Pro работал значительно плавнее, чем прошлогодняя модель, перегрев распределялся равномерно и не мешал в руках.

Engadget оценил работу ИИ: благодаря Neural Accelerators генерация картинок в Image Playground и Genmoji стала заметно быстрее, а вот более сложные стили все еще требуют времени.