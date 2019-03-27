Количество украинских пользователей Instagram за 2018 год выросло более чем на 50% — подробная статистика

Как свидетельствуют данные исследования PlusOne, в Украине наблюдается стабильный рост популярности социальной сети Instagram. Количество украинских пользователей Instagram постоянно увеличивается. В частности, на протяжении 2018 года их количество увеличилось на 50,7% и достигло уровня в 11 млн. В 2017 году этот показатель составлял около 7,3 млн.

Быстрее всего аудитория фотографической соцсети росла в течение второй половины 2017 года. В мае Instagram пользовались 3,8 млн украинцев, а уже на начало 2018 количество пользователей выросло на 92,1% — до 7,3 млн. При этом в 2018 году мобильное приложение Instagram было на первом месте в Украине по количеству загрузок среди всех приложений социальных сетей. Instagram растёт значительно быстрее, чем Facebook. Если темпы роста украинской аудитории Instagram сохранятся, уже к концу 2019 года эта соцсеть в Украине вплотную приблизится по объёмам аудитории к Facebook.

Согласно исследованию PlusOne, из 42,2 млн жителей Украины интернетом пользуется около 21,4 млн, из них 11 млн являются пользователями Instagram – примерно каждый второй интернет-пользователь. В последние годы, благодаря блокированию российских социальных сетей и плавному перетеканию молодёжной аудитории Facebook в Instagram, количество украинских пользователей этой соцсети активно растёт. Для исследования было выбрано 10 стран. По уровню проникновения Instagram Украина находится на уровне таких стран как Франция и Германия, но учитывая темпы роста, уже в 2019 году Украина может существенно опередить их.

Как оказалось, лидером по проникновению Instagram среди областных центров оказалась не столица, а Черновцы (71,51%). Киев оказался на втором месте (68,15%), на третьем — Тернополь (64,02%), четвертое место занимает Ивано-Франковск (63,73%), на пятом – Львов (63,29%). Одесса заняла шестую позицию с результатом 60,3%. В других областных центрах показатели ниже 60%. Наименьший уровень проникновения — в Николаеве (39,07%), Чернигове (33,86%) и Запорожье (33,53%). В срезе областей, лидером по проникновению Instagram с большим отрывом оказалась Киевская область.

Как видно из следующего графика, социальная сеть Instagram более популярна среди женской аудитории – такая ситуация характерна для всех возрастных групп. Вместе с тем, Украина занимает 10-е место в мире по количеству женщин, которые пользуются Instagram — 58,27% от общего количества украинских Instagram-пользователей.

Наибольшей популярностью Instagram пользуется среди молодой аудитории. Среди украинцев в возрасте 18-24 года около 2,8 млн пользуются этой соцсетью. Это составляет около 91,04% от общего количества жителей Украины в этой возрастной группе. В возрастной группе 25-35 лет насчитывается около 4 млн Instagram-пользователей, это 54,29% от общего количества жителей Украины в этой группе. Наконец, количество украинцев в возрасте от 36 до 45 лет, пользующихся Instagram, составляет около 1,8 млн, это 28,91% от всего украинского населения этого возраста.

Около 2,6 млн украинских пользователей Instagram заходят в соцсеть с использованием iOS-устройств, и около 8,5 млн — через Android-устройства. Около 100 тыс. пользователей работают с Instagram с использованием обеих операционных систем.

Наиболее популярные бренды мобильных устройств среди украинских Instagram-пользователей: Samsung (3 млн пользователей), Xiaomi и iPhone (по 2,5 млн) и Huawei (1,6 млн). С дорогими смартфонами (iPhone X, iPhone Xr, iPhone Xs, iPhone Xs Max, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+) больше всего Instagram-пользователей встречается в Киеве (3,2%) и Одессе (2,67%). Интересно, что следующие позиции рейтинга занимают небольшие по населению города Ужгород (1,84%) и Черновцы (1,77%), в то время как крупные областные центры оказались ниже по этому показателю: Харьков — 1,66%, Львов — 1,65%, Днепр — 1,5%. По другим областным центрам показатель оказался меньше 1,5%.

Источник: PlusOne