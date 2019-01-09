Количество устройств с Google Assistant почти достигло отметки 1 млрд, ассистент появится и на обычных кнопочных телефонах!

Компания Google, как и в предыдущие годы, достаточно масштабно подготовилась к выставке CES 2019: много атрибутики, реклама на местном монорельсе, стенд, который в три раза больше прошлогоднего. Всё это намекает на громкие анонсы, но поисковый гигант пока ограничился только лишь сухими цифрами.

Главная новость от Google на CES 2019 касается персонального помощника Google Assistant. Ожидается, что к концу этого месяца ассистент будет установлен на 1 млрд устройств. В мае этого года число активных гаджетов с голосовым помощником ещё составляло 500 млн. Разумеется, подавляющее большинство этих устройств – это смартфоны, которые работают на Android. Но заметную и, самое важное, растущую долю из этого миллиарда составляют умные колонки и подключённые к ним гаджеты для дома.

В компании также отметили, что Google Assistant теперь понимает 30 языков и доступен в 80 странах мира. Число активных пользователей выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом, хотя мы не знаем, сколько их было и в прошлом году. Ясно одно – Google достигла больших масштабов со своим голосовым помощником, и следующий шаг – расширение этой платформы для работы на как можно большем количестве новых устройств, в том числе и на обычных телефонах. Вот что по этому поводу говорит Мануэль Бронштейн (Manuel Bronstein), вице-президент Google по развитию Google Assistant:

«Сегодня представлено огромное количество так называемых фичерфонов – сотни миллионов… Но, если вы думаете набирать текст и что-то читать на таких телефонах, то это непросто. Концепция Voice-First становится всё более важной на тех рынках, и мы начинаем двигаться в данном направлении. Мы собираемся более подробно рассказать об этом на Mobile World Congress. Но, безусловно, здесь есть огромная возможность для голосового взаимодействия и вспомогательных технологий».

Источник: The Verge