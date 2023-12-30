Новости Украина 30.12.2023 в 16:18 comment views icon

Донаты на нужды ВСУ за год выросли более чем в три раза: с 8,5 млрд грн до 27,4 млрд ─ статистика monobank

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Вадим Карпусь

Автор новостей

В то время как российские оккупанты устраивают террористические акты против гражданского населения, украинцы конвертируют свою ярость в донаты и продолжают поддерживать защитников. Как свидетельствует статистика monobank, на втором году войны наблюдается увеличение переводов средств на нужды ВСУ.

Количество и суммы донатов на ВСУ растут – статистика monobank

Исходя из данных, экономический тыл в 2023 году принес в 3 раза больше донатов на ВСУ, чем в прошлом году. За год рядовые украинцы пополнили соответствующие банки на 27,4 млрд. В 2022 году сумма таких сборов составляла около 8,5 млрд грн.

Количество и суммы донатов на ВСУ растут – статистика monobank

При этом наблюдается увеличение как количества донатов, так и прирост средней суммы пожертвований украинцев. Так, количество пополнений банок в 2023 году достигло 5,7 млн, против 3 млн в 2022 году. В то же время, средняя сумма одного доната увеличилась с 258 грн в 2022 году до 349 грн в 2023 году.

Количество и суммы донатов на ВСУ растут – статистика monobank

Вместе с тем в monobank подвели промежуточные итоги акции «Потруси елку». Как заявляет соучредитель банка Олег Гороховский, уже почти 500 тыс. человек приняли участие в акции и потрясли виртуальную елку в приложении. Окончательные итоги акции будут подводить 2 января 2024 года.

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