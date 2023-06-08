Команда кандидата в президенты США Рона ДеСантиса использовала дипфейк в кампании против Дональда Трампа

Сторонники Рона ДеСантиса, конкурента Дональда Трампа в борьбе за пост президента США среди республиканцев, использовали дипфейки для очернения Трампа. По их замыслу, его должны были скомпрометировать фотографии в объятиях Энтони Фаучи, бывшего главного медицинского советника Белого дома (его политика относительно COVID крайне непопулярна у крайне правых).

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Видео, опубликованное Twitter-аккаунтом DeSantis War Room, включает в себя настоящие отрывки, на которых Трамп общается с Фаучи, а также коллаж из шести их совместных фото. Три изображения, по-видимому, созданы искусственным интеллектом – как раз те, где Трамп обнимает Фаучи. В коллаже они расположены вверху слева, внизу посередине и внизу справа.

Подделка была выявлена агентством AFP. Три поддельных «фото» не дают результатов при обратном поиске изображений и имеют характерніх графических артефактов, которые позволяют думать, что они созданы искусственным интеллектом.

Аккаунт De Santis War Room был запущен в августе прошлого года политическим помощником ДеСантиса Кристиной Пушоу. Ранее в этом году Дональд Трамп также поделился в Твиттере сгенерированным изображением, на котором он молится, а также аудиофейком, высмеивающим запуск кампании ДеСантиса.

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Источник: The Verge