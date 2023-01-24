Илон Маск мог продать акции SpaceX, чтобы приватизировать Tesla по $420 за акцию – так он объяснил в суде твит 2018 года, повлекший убытки акционеров

Илон Маск утверждает, что МОГ продать свои акции SpaceX, чтобы выкупить Tesla в частную собственность, а не собирался это сделать однозначно. Утверждение прозвучало во время выступления Маска в качестве свидетеля по иску акционеров компании о его сообщении в Твиттере от 2018 года, приведших к уменьшению стоимости акций.

Маск заявил: «Акции SpaceX сами по себе означали обеспеченное финансирование. Дело не в том, что я хотел продать акции SpaceX, но я мог бы. И если вы посмотрите на транзакцию по Твиттеру – это то, что я сделал. Я продал акции Tesla для завершения транзакции по Твиттеру. И я бы сделал то же самое здесь».

Иск истцов основан на печально известном твите Маска в 2018 году, в которых он сказал, что «рассматривает возможность приватизации Tesla за $420 [за акцию]». Тогда акции Tesla временно прекратили торговаться и оставались волатильными в последующие недели. В то время Маск говорил, что только потому, что он что-то пишет в Твиттере, люди не должны обязательно воспринимать это как руководство к действию.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

На этот раз Маск повторил свое предыдущее заявление о том, что у него есть соглашение с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии о приватизации Tesla. Он заявил суду, что страна безоговорочно поддержала сделку, которая в конечном итоге не состоялась. Суд обсудил его общение и возможную ссору с управляющим саудовским фондом Ясиром Аль-Румайяном по поводу сделки. Сообщается, что присяжным был представлен обмен текстовыми сообщениями, в котором Маск обвинил Аль-Румайяна в отказе от их соглашения. Представитель Саудовской Аравии ответил, что у него недостаточно информации, чтобы взять на себя обязательства по выкупу, и назвал публичное заявление Маска опрометчивым.

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Судья по этому делу уже определил, что его твиты были «объективно ложными и безрассудными». Однако истцам еще предстоит доказать, что Маск знал, что его твиты вводят в заблуждение, и что его твиты привели к убыткам, чтобы выиграть дело.

Источники: Engadget, Bloomberg, CNBC, иллюстрация Reuters