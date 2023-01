Илон Маск мог продать акции SpaceX, чтобы приватизировать Tesla по $420 за акцию – так он объяснил в суде твит 2018 года, повлекший убытки акционеров

Илон Маск утверждает, что МОГ продать свои акции SpaceX, чтобы выкупить Tesla в частную собственность, а не собирался это сделать однозначно. Утверждение прозвучало во время выступления Маска в качестве свидетеля по иску акционеров компании о его сообщении в Твиттере от 2018 года, приведших к уменьшению стоимости акций.

Иск истцов основан на печально известном твите Маска в 2018 году, в которых он сказал, что «рассматривает возможность приватизации Tesla за $420 [за акцию]». Тогда акции Tesla временно прекратили торговаться и оставались волатильными в последующие недели. В то время Маск говорил, что только потому, что он что-то пишет в Твиттере, люди не должны обязательно воспринимать это как руководство к действию.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

— Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018