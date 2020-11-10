Компьютеры Apple Silicon Mac могут запускать любое iOS-приложение, но инициатива не получила поддержки крупных разработчиков

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Во время грядущего мероприятия One More Thing ожидается анонс двух новых компьютеров Apple Silicon Mac: 13-дюймового MacBook Air и 13-дюймового MacBook Pro. Ранее во время проведения конференции WWDC 2020 компания уже рассказала, что устройства Apple Silicon Mac будут способны запускать любое приложение для мобильной операционной системы iOS, что является важным преимуществом для потребителей. Но это не значит, что владельцы новых устройств фактически смогут запускать любые iOS-приложения на Apple Silicon Mac.

Чтобы возможность стала реальностью, необходимо ещё и решение разработчиков предоставить свои приложения для новых компьютеров. Однако крупные разработчики приложений для iOS решили не запускать свои продукты в Mac Apple Store для будущих компьютеров Apple Silicon Mac. Об этом сообщают осведомлённые источники. Среди таких крупных разработчиков упоминается компания Google, которая не будет предлагать для новых систем такие популярные приложения, как YouTube, Google Maps и Gmail. Аналогичное решение приняла и компания Facebook, которая не добавила в магазин приложение своей социальной сети и другие продукты: Instagram, WhatsApp и Messenger.

Но такой политики придерживаются не все разработчики. В Mac App Store будут доступны приложения стриминговых сервисов Amazon Prime Video и Disney+, а также мессенджер Snapchat.

Также сообщается, что владельцы новых компьютеров Apple Silicon Mac могут увидеть в магазине приложений следующее уведомление:

«Создано для iPad. Не проверено для macOS».

Это означает, что если приложение несовместимо с новыми системами, App Store предложит пользователю загрузить его на iPhone или iPad.

Возможно, крупные разработчики приложений пока не переносят свои продукты на Apple Silicon Mac, чтобы избежать возможных проблем в работе. Вероятно, им требуется время, чтобы внести дополнительные изменения и убедиться, что приложения правильно работают на новой платформе.

Источник: wccftech