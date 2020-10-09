Новости
Концептуальный смартфон Vivo IFEA со съемной фронтальной камерой получил награду Red Dot Design Award за инновационный модульный дизайн

Концептуальный смартфон Vivo IFEA со съемной фронтальной камерой получил награду Red Dot Design Award за инновационный модульный дизайн

Концептуальный смартфон Vivo IFEA со съемной фронтальной камерой получил награду Red Dot Design Award за инновационный модульный дизайн


Китайский производитель смартфонов Vivo (входит в состав концерна BBK вместе с Oppo, OnePlus и Realme) представил очередной концепт «полноэкранного» смартфон под названием IFEA. Главная его особенность — съемная фронтальная камера. Этот модульный дизайн уже получил престижную международную награду Red Dot Design Award, которая присуждается за особые достижения в области дизайна.

Технология, по задумке Vivo, будет работать следующим образом: в режиме ожидания фронтальная камера спрятана внутри корпуса и выдвигается после активации. Пользователь может легко отсоединить модуль, который крепится с помощью магнитного соединения, и удаленно управлять камерой с помощью смартфона по беспроводному соединению. Упоминается и возможность голосового управления.

Концептуальный смартфон Vivo IFEA со съемной фронтальной камерой получил награду Red Dot Design Award за инновационный модульный дизайн

Кроме того, блок, включающий встроенный аккумулятор, можно закрепить на себя и использовать модуль как экшен-камеру. Конфигурация камеры может быть самая разная и включать различные объективы, включая телеобъектив, макро, широкоугольник и объектив типа «рыбий глаз». Разные аксессуары и приспособления с различными режимами для стабилизации и расширения возможностей съемки — прилагаются.

Сейчас Vivo IFEA находится на стадии прототипирования. Пока неясно, когда и в каком виде такое устройство может выйти на рынок. Публично Vivo не говорила о планах выпустить серийный смартфон в таком дизайне. Прямо сейчас бренд готовится к выпуску флагманской линейки Vivo X60 на смену серии Vivo X50вышедшей в июне.

Источник: Gizmochina

Последние записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить