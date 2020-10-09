Концептуальный смартфон Vivo IFEA со съемной фронтальной камерой получил награду Red Dot Design Award за инновационный модульный дизайн

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Китайский производитель смартфонов Vivo (входит в состав концерна BBK вместе с Oppo, OnePlus и Realme) представил очередной концепт «полноэкранного» смартфон под названием IFEA. Главная его особенность — съемная фронтальная камера. Этот модульный дизайн уже получил престижную международную награду Red Dot Design Award, которая присуждается за особые достижения в области дизайна.

Технология, по задумке Vivo, будет работать следующим образом: в режиме ожидания фронтальная камера спрятана внутри корпуса и выдвигается после активации. Пользователь может легко отсоединить модуль, который крепится с помощью магнитного соединения, и удаленно управлять камерой с помощью смартфона по беспроводному соединению. Упоминается и возможность голосового управления.

Кроме того, блок, включающий встроенный аккумулятор, можно закрепить на себя и использовать модуль как экшен-камеру. Конфигурация камеры может быть самая разная и включать различные объективы, включая телеобъектив, макро, широкоугольник и объектив типа «рыбий глаз». Разные аксессуары и приспособления с различными режимами для стабилизации и расширения возможностей съемки — прилагаются.

Сейчас Vivo IFEA находится на стадии прототипирования. Пока неясно, когда и в каком виде такое устройство может выйти на рынок. Публично Vivo не говорила о планах выпустить серийный смартфон в таком дизайне. Прямо сейчас бренд готовится к выпуску флагманской линейки Vivo X60 на смену серии Vivo X50, вышедшей в июне.

Источник: Gizmochina