В Украине стартуют продажи флагманских камерафонов серии vivo X50 по цене от 16 тыс. грн
Компания vivo сообщила о скорой доступности в Украине новых смартфонов серии Х: X50 и X50 Pro. Это флагманские устройства, ориентированные на любителей фото и видеосъёмки. В этих новинках компания vivo реализовала оптическую гиперстабилизацию, ночной режим, гиперзум и улучшенные портретные технологии.
Новые устройства оснащены 6,56-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD+. Заявлена поддержка HDR 10+. Модель vivo X50 Pro содержит процессор Qualcomm Snapdragon 765G з поддержкой 5G, а X50 — Snapdragon 730. Младшая модель несёт на борту 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X и 128 ГБ встроенной флэш-памяти UFS 2.1, а версия X50 Pro имеет хранилище ёмкостью 256 ГБ. В vivo X50 установлен аккумулятор ёмкостью 4200 мАч с поддержкой фирменной технологии быстрой зарядки vivo Flash Charge 2.0 мощностью 33 Вт. За автономность модели X50 Pro отвечает аккумулятор ёмкостью 4315 мАч с поддержкой такой же технологии быстрой зарядки. Смартфон X50 Pro дополнительно отличается наличием Hi-Fi чипа от бренда Asahi Kasei AK4377A.
Серия X50 оснащена сенсором основной камеры Sony IMX598 и объективом с диафрагмой f/1.6. Чтобы минимизировать дрожание, основная камера X50 Pro получила систему гиперстабилизации. Основная камера смартфона выполнена в стиле Big Eye. В конструкции камеры реализована система карданного подвеса, обеспечивающая стабилизацию во время съемки. Также смартфон X50 Pro оснащён перископическим объективом с 60-кратным гиперзумом. Смартфоны серии X50 имеют режимы Super Night и Astro, которые позволяют делать снимки в ночное время.
|Основные характеристики
|X50 Pro
|X50
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Qualcomm Snapdragon 730
|Оперативная память
|8 ГБ
|8 ГБ
|Встроенная память
|256 ГБ
|128 ГБ
|Аккумулятор
|4 315 мАч с быстрой зарядкой vivo FlashCharge 2.0 (33 Вт)
|4 200 мАч с быстрой зарядкой vivo FlashCharge 2.0 (33 Вт)
|Операционная система
|Funtouch OS 10.5
|Funtouch OS 10.5
|Корпус
|Размеры
|158,46 × 72,80 × 8,04 мм
|159,54 × 75,39 × 7,55 мм
|Вес
|181,5 г
|173 г
|Дисплей
|Экран
|6,56» FHD+ (1080×2376), 90 Гц
|6,56» FHD+ (1080×2376), 90 Гц
|Тип матрицы
|AMOLED
|AMOLED
|Тач-скрин
|Capacitive multi-touch
|Capacitive multi-touch
|Биометрика
|Сканер отпечатка пальцев
|Камера
|Камера
Фронтальная: 32Мп (f/2.45)
Основная: 48Мп (f/1.6) AI + 13Мп (f/2.46) суперширокоугольная камера + 8Мп (f/2.2) макрообъектив + 8MP (f/3.4) телеобъектив
Фронтальная: 32Мп (f/2.45)
Основная: 48Мп (f/1.6) AI + 13Мп (f/2.46) суперширокоугольная камера + 8Мп (f/2.2) макрообъектив + 5MP (f/2.48) телеобъектив
|Режими фотосъемки
|Ночной суперрежим, режим Astro, режим Pro Sports, портретный режим (художественный портрет, AI-макияж, фотофильтры и другие), AR-стикеры ускоренная съемка, Живое фото, замедленная съемка, видео, режим Supermoon, DOC, панорамный режим, режим Pro.
|Ночной суперрежим, режим Pro Sports, портретный режим (художественный портрет, AI-макияж, фотофильтры и другие), AR-стикеры ускоренная съемка, Живое фото, замедленная съемка, видео, DOC, панорамный режим, режим Pro.
|Коммуникации
USB 2.0 (Type-C), 2.4G + 5G Wi-Fi MIMO, Bluetooth 5,1, OTG, FM,
GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, Galileo
|Датчики
|Акселерометр, Датчик освещения, Е-компас, Гироскоп, Датчик движения, Датчик температуры цвета, Экранный сканер отпечатка пальцев
Модель vivo X50 выпускается в двух цветах: небесно-голубой и глянцевый чёрный. Модель vivo X50 Pro выполнена в цвете металлический серый. Старт продаж версии vivo X50 в Украине запланирован на 24 июля по цене 15999 грн. Модель vivo X50Pro появится в продаже 20 августа по цене 24999 грн.