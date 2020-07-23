В Украине стартуют продажи флагманских камерафонов серии vivo X50 по цене от 16 тыс. грн

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Компания vivo сообщила о скорой доступности в Украине новых смартфонов серии Х: X50 и X50 Pro. Это флагманские устройства, ориентированные на любителей фото и видеосъёмки. В этих новинках компания vivo реализовала оптическую гиперстабилизацию, ночной режим, гиперзум и улучшенные портретные технологии.

Новые устройства оснащены 6,56-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD+. Заявлена поддержка HDR 10+. Модель vivo X50 Pro содержит процессор Qualcomm Snapdragon 765G з поддержкой 5G, а X50 — Snapdragon 730. Младшая модель несёт на борту 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X и 128 ГБ встроенной флэш-памяти UFS 2.1, а версия X50 Pro имеет хранилище ёмкостью 256 ГБ. В vivo X50 установлен аккумулятор ёмкостью 4200 мАч с поддержкой фирменной технологии быстрой зарядки vivo Flash Charge 2.0 мощностью 33 Вт. За автономность модели X50 Pro отвечает аккумулятор ёмкостью 4315 мАч с поддержкой такой же технологии быстрой зарядки. Смартфон X50 Pro дополнительно отличается наличием Hi-Fi чипа от бренда Asahi Kasei AK4377A.

Серия X50 оснащена сенсором основной камеры Sony IMX598 и объективом с диафрагмой f/1.6. Чтобы минимизировать дрожание, основная камера X50 Pro получила систему гиперстабилизации. Основная камера смартфона выполнена в стиле Big Eye. В конструкции камеры реализована система карданного подвеса, обеспечивающая стабилизацию во время съемки. Также смартфон X50 Pro оснащён перископическим объективом с 60-кратным гиперзумом. Смартфоны серии X50 имеют режимы Super Night и Astro, которые позволяют делать снимки в ночное время.

Основные характеристики X50 Pro X50 Процессор Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 730 Оперативная память 8 ГБ 8 ГБ Встроенная память 256 ГБ 128 ГБ Аккумулятор 4 315 мАч с быстрой зарядкой vivo FlashCharge 2.0 (33 Вт) 4 200 мАч с быстрой зарядкой vivo FlashCharge 2.0 (33 Вт) Операционная система Funtouch OS 10.5 Funtouch OS 10.5 Корпус Размеры 158,46 × 72,80 × 8,04 мм 159,54 × 75,39 × 7,55 мм Вес 181,5 г 173 г Дисплей Экран 6,56» FHD+ (1080×2376), 90 Гц 6,56» FHD+ (1080×2376), 90 Гц Тип матрицы AMOLED AMOLED Тач-скрин Capacitive multi-touch Capacitive multi-touch Биометрика Сканер отпечатка пальцев Камера Камера Фронтальная: 32Мп (f/2.45) Основная: 48Мп (f/1.6) AI + 13Мп (f/2.46) суперширокоугольная камера + 8Мп (f/2.2) макрообъектив + 8MP (f/3.4) телеобъектив Фронтальная: 32Мп (f/2.45) Основная: 48Мп (f/1.6) AI + 13Мп (f/2.46) суперширокоугольная камера + 8Мп (f/2.2) макрообъектив + 5MP (f/2.48) телеобъектив Режими фотосъемки Ночной суперрежим, режим Astro, режим Pro Sports, портретный режим (художественный портрет, AI-макияж, фотофильтры и другие), AR-стикеры ускоренная съемка, Живое фото, замедленная съемка, видео, режим Supermoon, DOC, панорамный режим, режим Pro. Ночной суперрежим, режим Pro Sports, портретный режим (художественный портрет, AI-макияж, фотофильтры и другие), AR-стикеры ускоренная съемка, Живое фото, замедленная съемка, видео, DOC, панорамный режим, режим Pro. Коммуникации USB 2.0 (Type-C), 2.4G + 5G Wi-Fi MIMO, Bluetooth 5,1, OTG, FM, GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, Galileo Датчики Акселерометр, Датчик освещения, Е-компас, Гироскоп, Датчик движения, Датчик температуры цвета, Экранный сканер отпечатка пальцев

Модель vivo X50 выпускается в двух цветах: небесно-голубой и глянцевый чёрный. Модель vivo X50 Pro выполнена в цвете металлический серый. Старт продаж версии vivo X50 в Украине запланирован на 24 июля по цене 15999 грн. Модель vivo X50Pro появится в продаже 20 августа по цене 24999 грн.