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В Украине стартуют продажи флагманских камерафонов серии vivo X50 по цене от 16 тыс. грн

В Украине стартуют продажи флагманских камерафонов серии vivo X50 по цене от 16 тыс. грн

В Украине стартуют продажи флагманских камерафонов серии vivo X50 по цене от 16 тыс. грн


Компания vivo сообщила о скорой доступности в Украине новых смартфонов серии Х: X50 и X50 Pro. Это флагманские устройства, ориентированные на любителей фото и видеосъёмки. В этих новинках компания vivo реализовала оптическую гиперстабилизацию, ночной режим, гиперзум и улучшенные портретные технологии.

Новые устройства оснащены 6,56-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD+. Заявлена поддержка HDR 10+. Модель vivo X50 Pro содержит процессор Qualcomm Snapdragon 765G з поддержкой 5G, а X50 — Snapdragon 730. Младшая модель несёт на борту 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X и 128 ГБ встроенной флэш-памяти UFS 2.1, а версия X50 Pro имеет хранилище ёмкостью 256 ГБ. В vivo X50 установлен аккумулятор ёмкостью 4200 мАч с поддержкой фирменной технологии быстрой зарядки vivo Flash Charge 2.0 мощностью 33 Вт. За автономность модели X50 Pro отвечает аккумулятор ёмкостью 4315 мАч с поддержкой такой же технологии быстрой зарядки. Смартфон X50 Pro дополнительно отличается наличием Hi-Fi чипа от бренда Asahi Kasei AK4377A.

В Украине стартуют продажи флагманских камерафонов серии vivo X50 по цене от 16 тыс. грн

Серия X50 оснащена сенсором основной камеры Sony IMX598 и объективом с диафрагмой f/1.6. Чтобы минимизировать дрожание, основная камера X50 Pro получила систему гиперстабилизации. Основная камера смартфона выполнена в стиле Big Eye. В конструкции камеры реализована система карданного подвеса, обеспечивающая стабилизацию во время съемки. Также смартфон X50 Pro оснащён перископическим объективом с 60-кратным гиперзумом. Смартфоны серии X50 имеют режимы Super Night и Astro, которые позволяют делать снимки в ночное время.

Основные характеристики
 X50 ProX50
ПроцессорQualcomm Snapdragon 765GQualcomm Snapdragon 730
Оперативная память8 ГБ8 ГБ
Встроенная память256 ГБ128 ГБ
Аккумулятор4 315 мАч с быстрой зарядкой vivo FlashCharge 2.0 (33 Вт)4 200 мАч с быстрой зарядкой vivo FlashCharge 2.0 (33 Вт)
Операционная системаFuntouch OS 10.5Funtouch OS 10.5
Корпус
Размеры158,46 × 72,80 × 8,04 мм159,54 × 75,39 × 7,55 мм
Вес181,5 г173 г
Дисплей
Экран6,56» FHD+ (1080×2376), 90 Гц6,56» FHD+ (1080×2376), 90 Гц
Тип матрицыAMOLEDAMOLED
Тач-скринCapacitive multi-touchCapacitive multi-touch
Биометрика
Сканер отпечатка пальцев
Камера
Камера

Фронтальная: 32Мп (f/2.45)

Основная: 48Мп (f/1.6) AI + 13Мп (f/2.46) суперширокоугольная камера + 8Мп (f/2.2) макрообъектив + 8MP (f/3.4) телеобъектив

Фронтальная: 32Мп (f/2.45)

Основная: 48Мп (f/1.6) AI + 13Мп (f/2.46) суперширокоугольная камера + 8Мп (f/2.2) макрообъектив + 5MP (f/2.48) телеобъектив

Режими фотосъемкиНочной суперрежим, режим Astro, режим Pro Sports, портретный режим (художественный портрет, AI-макияж, фотофильтры и другие), AR-стикеры ускоренная съемка, Живое фото, замедленная съемка, видео, режим Supermoon, DOC, панорамный режим, режим Pro.Ночной суперрежим, режим Pro Sports, портретный режим (художественный портрет, AI-макияж, фотофильтры и другие), AR-стикеры ускоренная съемка, Живое фото, замедленная съемка, видео, DOC, панорамный режим, режим Pro.
Коммуникации

USB 2.0 (Type-C), 2.4G + 5G Wi-Fi MIMO, Bluetooth 5,1, OTG, FM,

GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, Galileo

Датчики
Акселерометр, Датчик освещения, Е-компас, Гироскоп, Датчик движения, Датчик температуры цвета, Экранный сканер отпечатка пальцев

Модель vivo X50 выпускается в двух цветах: небесно-голубой и глянцевый чёрный. Модель vivo X50 Pro выполнена в цвете металлический серый. Старт продаж версии vivo X50 в Украине запланирован на 24 июля по цене 15999 грн. Модель vivo X50Pro появится в продаже 20 августа по цене 24999 грн.

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