Конгресс США потребовал от Тима Кука объяснить, почему Apple так долго исправляла ошибку в FaceTime

Недавняя проблема с конфиденциальностью групповых звонков FaceTime может иметь далеко идущие последствия для Apple. Несмотря на то, что компания выпустила обновление iOS 12.1.4, устраняющее указанную ошибку, отголоски проблемы всё ещё слышны.

Так, Комитет Палаты представителей (Конгресса США) по энергетике и коммерции направил письмо главе Apple Тиму Куку. В письме говорится, что Комитет «глубоко обеспокоен» тем, что Apple так долго не прислушивалась к уведомлению 14-летнего Гранта Томпсона и его матери Мишель, когда они пытались сообщить компании об ошибке в Group FaceTime.

Комитет в своем письме спросил Кука, когда Apple впервые узнала об ошибке и узнала ли она о ней до получения уведомления от Мишель Томпсон. Комитет также хочет знать, почему прошло так много времени между тем, как Apple узнала о проблеме от семьи Томпсонов, и выпуском обновления iOS 12.1.4. В письме также содержится просьба к Тиму Куку обнародовать информацию о том, есть ли какие-либо нераскрытые ошибки, связанные с микрофонами и камерами устройств Apple, которые были обнаружены, но еще не исправлены. Члены комитета также хотят знать, какие права конфиденциальности пользователей FaceTime были нарушены этой ошибкой, и планирует ли Apple предпринимать шаги для «уведомлений и компенсаций» затронутых клиентов.

Мишель Томпсон сообщила, что ей было трудно дозвониться до Apple, чтобы сообщить об ошибке. В результате ей пришлось опубликовать видео на YouTube, чтобы привлечь внимание компании. Apple утверждает, что в результате этого инцидента она обновит свою систему сообщений об ошибках, чтобы потребители могли легче сообщать о проблеме.

Источник: phonearena