Новости Устройства 10.05.2023 в 17:46

Конкурент Apple Pro Display XDR: 6K 32” монитор Dell U3224KB с 4K HDR камерой и контроллером KVM для совместной работы с двумя ПК

Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Конкурент Apple Pro Display XDR: 6K 32” монитор Dell U3224KB с 4K HDR камерой и контроллером KVM для совместной работы с двумя ПК

Профессиональный монитор Dell U3224KB, поступивший сегодня в продажу с ценой $3199,99, стоит на $1800 дешевле Apple Pro Display XDR, но вполне может быть его конкурентом. Оба 32-дюймовых 6K дисплея 60 Гц различаются характеристиками и функции, но каждый имеет преимущества, которых нет у другого.

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Dell

Характеристики экранов Dell U3224KB и Pro Display XDR существенно отличаются. Сертификат DisplayHDR 600 у Dell предполагает пиковую яркость 600 нит против 1600 нит у Apple. Также в характеристиках U3224KB нет упоминания о зонах локального затемнения. Однако он обладает функциональными особенностями, отсутствующими в технике Apple. Монитор Dell оснащен 4K HDR веб-камерой, двумя динамиками мощностью 14 Вт, микрофонами с шумоподавлением и широким набором портов подключения.

Dell

Переключатель KVM позволяет работать с двумя компьютерами одновременно, используя один набор клавиатуры и мыши. Изображение с обоих ПК отображается одновременно.

Конкурент Apple Pro Display XDR: 6K 32” монитор Dell U3224KB с 4K HDR камерой и контроллером KVM для совместной работы с двумя ПК

Один из двух разъемов Thunderbolt 4 предлагает мощность до 140 Вт для зарядки ноутбуков. На борту есть 5 разъемов USB-A, 3х USB-C, один RJ-45, HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1.

Dell U3224KB более функционален, но его экран несколько отстает по характеристикам от Apple Pro Display XDR. В зависимости о того, что более нужно в работе, выбор может склониться в ту или иную сторону.

Apple настоятельно рекомендует владельцам мониторов Pro Display XDR со специальной нанотекстурой стекла пользоваться только фирменной тканевой салфеткой

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Источник: The Verge


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