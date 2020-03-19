Корпоративный мессенджер Slack получил самый большой редизайн с момента своего запуска





Разработчики Slack обновили дизайн корпоративного мессенджера, который призван сделать его более простым и понятным в использовании, а также устранить неудобства старого интерфейса благодаря более гибким настройкам.

Это крупнейший редизайн в истории Slack, который начинается с боковой панели. Самое большое изменение заключается в том, что все сообщения, каналы и приложения теперь можно группировать по разделам. Если вы работаете над проектом, в котором есть определённые каналы и групповые чаты, вы можете поместить их в один раздел и перетащить его туда, куда захотите. Эта возможность доступна только в платных тарифных планах.

В боковой панели появился раздел «Упоминания и реакции» и отдельная универсальная кнопка для создания сообщения подобно тому, как создаётся новое письмо в Gmail. В открывшемся окне нужно выбрать пользователя, которому адресовано сообщение или чат, после чего Slack подтянет историю переписки прежде чем вы нажмёте кнопку «Отправить». Пользователи теперь имеют возможность настраивать ширину боковой панели и менять её цвет с помощью 11 новых тем оформления.

Верхняя панель навигации поможет с поиском и позволяет переключаться между каналами, поиском и приватными сообщениями. Она поддерживает сочетания клавиш и дополнительные кнопки мыши, которые обычно используются для перехода на предыдущую страницу в веб-браузере.

Другие изменения менее значительные, но их много. Чтобы обновить приложение, команда Slack создала общий чат со своими сотрудниками: менеджерами, разработчиками, дизайнерами и 100 активными пользователями мессенджера, которые являются администраторами Slack или помогают внедрять приложение на предприятиях. В тестировании приняли участие около 30 различных компаний. Изменения касаются десктопной версии Slack, но в планах разработчиков обновить и мобильную версию мессенджера в ближайшие несколько недель.

Источник: The Verge