KOTOR 3? Нет, FOTOR: анонсирована RPG Star Wars: Fate of the Old Republic

Спустя 21 год после оригинальной игры ее геймдиректор возвращается со Star Wars: Fate of the Old Republic, однопользовательской RPG, которая будет подражать KOTOR.

Поклонники серии ждали слишком долго, и в первую очередь ждали ремейков первых двух игр Knights of the Old Republic, но вот она, следующая «нарративная RPG» в серии. Времени прошло очень много, поэтому новинка — это нечто особенное и одновременно преемственное, судя по названию. Тизер игры назвал имя легендарного Кейси Хадсона, руководителя первой KOTOR и трилогии Mass Effect.

«Работа над Star Wars: Knights of the Old Republic была одним из определяющих моментов в моей карьере». В Fate of the Old Republic мы рассказываем совершенно новую и необычную историю, используя все, чему мы научились с тех пор, создавая приключение о выборе, судьбе и вечной борьбе между светом и тьмой. Снова сотрудничать с Lucasfilm Games — это осуществление мечты», — сказал Хадсон.

Видео демонстрирует звездолет, который направляется на отдаленный заснеженный мир (на котором, впрочем, достаточно пламени). Его команда, среди членов которой женщина и дроид, напоминающий серию HK из KOTOR, выходит на планету и направляется к сбитому кораблю ситхов из Old Republic.

«Игроки возьмут на себя роль пользователя Силы в галактике на грани возрождения. Star Wars: Fate of the Old Republic сочетает инновационный сюжет, ярких персонажей и захватывающие бои, создавая незабываемые впечатления, где каждое решение углубляет путешествие игрока к свету или тьме», — говорится в официальном описании.

Lucasfilm Games и разработчик игры, Arcanaut Studios, называют Fate of the Old Republic «духовным преемником» Star Wars: Knights of the Old Republic. У авторов должна быть достаточно большая свобода творчества, ведь KOTOR 2 имела расплывчатый открытый финал, к тому же, вероятно, после событий прошли годы.

«Под руководством Кейси Arcanaut Studios собирает команду с глубокой страстью к рассказу историй и созданию захватывающих миров. Их видение Star Wars: Fate of the Old Republic — это именно тот амбициозный, высококачественный опыт, который мы хотим обеспечить нашим игрокам», — отметил сказал Джей Онг, президент Disney Games Group.

Итак, Fate of the Old Republic не является прямым продолжением KOTOR и готовит новую историю. Дата релиза и какие-то другие подробности пока неизвестны, игра находится на ранних стадиях разработки и выйдет на ПК и консолях.

