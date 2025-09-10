Новости Игры 10.09.2025 comment views icon

"Круче современных тайтлов": Kingdom Come Deliverance 2 получила второе DLC с рейтингом 90%

Маргарита Юзяк

Warhorse Studios выпустила второе сюжетное DLC Legacy of the Forge для Kingdom Come Deliverance 2, и оно уже успело собрать 90% положительных отзывов.

Генри продолжает свои средневековые странствия — сразу после истории о чудаковатом художнике он переключается на гильдию кузнецов Куттенберга. Главный герой становится ее участником и получает право восстановить старую кузницу, где когда-то учился его отец Мартин. Генри начинает расширять мастерскую, обустраивать покои и двор. А параллельно главному герою «подкинули» много новых побочных заданий, повышающих репутацию. В частности заказ на ковку, поиск похищенных припасов, соревнования (в кости, стрельбу из лука, дуэли), кражи и прочее. Дополнение хорошо оживляет Куттенберг.

«Основная сюжетная линия захватывает и раскрывает историю Куттенберга. Если ты любишь проходить все до конца — готовься потратить немало денег на все улучшения кузницы (цены от 100 до более 2000). В общем, DLC стоит покупки — твердая оценка 8 из 10», — пишут игроки.

Отдельной сюжетной линией становится задача отремонтировать городские астрономические часы, оставшиеся незавершенными еще во времена Мартина. Для этого придется воссоединить его бывших друзей — мастеров-ремесленников с собственными историями. Оно погрузит игрока в ностальгию по временам KCD 1, которая начиналась с ругани родителей на Генри, ведь тот дурак — когда никто не знал, что произойдет всего через час геймплея.

«Лучшая компания из всех, что когда-либо существовали. Игра просто невероятная — намного круче современных тайтлов, а DLC качественные и доступные по цене», — делятся в Steam.

DLC для Kingdom Come Deliverance 2 доступно на всех платформах, входит в Expansion Pass и продаётся отдельно за ₴373. Или оно доступно бесплатно для владельцев Gold Edition и Expansion Pass. Вместе с DLC вышел и бесплатный патч 1.4 для всей игры. Он добавляет улучшение качества жизни, адаптивный HUD и обновленный фоторежим.

В дальнейшем Warhorse Studios обещает выпустить третье второе сюжетное для Kingdom Come Deliverance 2. Оно добавит детектив, монастырь и средневековый COVID.

