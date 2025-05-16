Kingdom Come: Deliverance 2 получила первое DLC Brushes with Death — до 10 часов геймплея за ₴160

Warhorse Studios и Deep Silver выпустили первое из трех запланированных сюжетных DLC для Kingdom Come: Deliverance 2 — Brushes with Death.

Дополнение уже доступно на всех платформах, а его цена совсем небольшая — всего ₴160. Также DLC можно получить в составе Gold Edition или Expansion Pass. Дополнение выходит вместе с патчем 1.3, который принес стрельбу из лука верхом и конные гонки, а еще ряд улучшений для приятной игры.

Ниже будут некоторые спойлеры, как начать квест и что для этого надо сделать

Чего ожидать от первого DLC

Brushes with Death рассказывает о встрече Генри и загадочного художника по имени Войта. Главный герой решил помочь ему завершить картину и раскрыть собственное прошлое. Задание добавляет новую механику росписи щитов, а также происходит в двух регионах.

DLC открывается после прохождения квеста «По ком звонит колокол» — когда у вас появляется 12 часов, чтобы спасти Яна Птачека. Но возвращаться к контенту DLC можно в любое время после этого момента. Начальная точка обозначена значком к юго-востоку от замка Троски. На той локации вы увидите кат-сцену, которая запустит первый квест — «Подозрительную ситуацию». Если вы уже находитесь на карте Куттенберга, вернитесь в регион Троски через кучера к западу от Сухдола.

Brushes with Death — это самостоятельная история с собственными персонажами, диалогами и моральными выборами, которые могут повлиять на финал. Один из таких выборов даже может дать секретное достижение — один из таких выборов если заставить Войту говорить больше, чем он хотел. DLC не продолжает главный сюжет, но вплетает Генри в личную драму Войты, которая представлена отдельно от глобального конфликта игры.

Играть в DLC можно как сразу после первого акта, так и во время второго — в обоих случаях история будет доступна. Но если начать квест после финала, мир игры не всегда логично реагирует на события основного сюжета. Некоторые регионы, куда вас отправит DLC, могут выглядеть как такие, что должны были бы быть недоступны.

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Прохождение займет до 10 (максимум до 12) часов, но можно справиться и быстрее, если не заинтересоваться посторонними приключениями или исследованиями карты. Задания довольно прямолинейные — принеси, поговори, найди — и немного тягучие, если не происходит ничего неожиданного между точками маршрута.

Резюмируя: DLC явно не будет по ощущениям отдельной игрой, но за такую цену грех жаловаться. Дополнение все равно может стать хорошим поводом вернуться в мир средневековой Богемии. Это первое из трех платных DLC, запланированных студией: следующие два — Legacy of the Forge и Mysteria Ecclesiae — выйдут осенью и зимой соответственно.

Warhorse Studios продолжает развивать Kingdom Come: Deliverance 2 и добавлять новые патчи. Например, разработчики расширили игру хардкорным режимом, а модеры сделали его еще сложнее. Также одним из самых больших патчей был тот, когда добавили поддержку модов, парикмахерскую и 1000+ фиксов.

Источник: IGN