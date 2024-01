«Круэлла 2»: Эмма Стоун рассказала о начале съемки фильма

Эмма Стоун рассказала Variety о том, что съемки фильма «Круэлла 2» начнутся уже в скором времени. Приквел диснеевского мультфильма «101 далматинец» был не слишком прибыльным в прокате: с бюджетом от $100 млн фильм собрал $233,5 млн в мире, но получил много наград, в том числе «Оскар» за лучший дизайн костюмов.

Emma Stone says the #Cruella sequel is a «work in progress» and will begin shooting «hopefully sooner, rather than later.» https://t.co/C1Cjm8RD4R pic.twitter.com/Kfl1qk2oxV

— Variety (@Variety) January 5, 2024