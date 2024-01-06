«Круэлла 2»: Эмма Стоун рассказала о начале съемки фильма

Эмма Стоун рассказала Variety о том, что съемки фильма «Круэлла 2» начнутся уже в скором времени. Приквел диснеевского мультфильма «101 далматинец» был не слишком прибыльным в прокате: с бюджетом от $100 млн фильм собрал $233,5 млн в мире, но получил много наград, в том числе «Оскар» за лучший дизайн костюмов.

Emma Stone says the #Cruella sequel is a «work in progress» and will begin shooting «hopefully sooner, rather than later.» https://t.co/C1Cjm8RD4R pic.twitter.com/Kfl1qk2oxV — Variety (@Variety) January 5, 2024

Новость о разработке сиквела появилась уже через несколько недель после выхода в кинотеатрах первой «Круэллы». Тогда стало известно, что режиссер Крэйг Гиллеспи и сценарист Тони Макнамара будут работать над вторым фильмом, но о соглашении с Эммой Стоун тогда еще не было известно – хотя, по слухам, оно было согласовано еще в 2021 году.

Эмма Стоун была не только исполнительницей главной роли, но и исполнительным продюсером фильма. Вместе с ней в ленте снимались Эмма Томпсон, Джоэл Фрай, Пол Уолтер Хаузер, Эмили Бичем, Кирби Хауэлл-Баптиста и Марк Стронг.

Лента «Круэлла» получила одобрительные отзывы критиков и зрителей, создала собственный стиль сочетанием костюмов, саундтрека и актерской игры и позволила взглянуть на антагонистку «Далматинцев» под неожиданным углом. О сюжете продолжения ничего не известно, но осталось не так много пространства для событий между приквелом и оригинальной историей.

Источник: Variety, IGN