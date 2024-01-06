Новости Кино 06.01.2024 в 20:52 comment views icon

«Круэлла 2»: Эмма Стоун рассказала о начале съемки фильма

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

«Круэлла 2»: Эмма Стоун рассказала о начале съемки фильма

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Эмма Стоун рассказала Variety о том, что съемки фильма «Круэлла 2» начнутся уже в скором времени. Приквел диснеевского мультфильма «101 далматинец» был не слишком прибыльным в прокате: с бюджетом от $100 млн фильм собрал $233,5 млн в мире, но получил много наград, в том числе «Оскар» за лучший дизайн костюмов.

Новость о разработке сиквела появилась уже через несколько недель после выхода в кинотеатрах первой «Круэллы». Тогда стало известно, что режиссер Крэйг Гиллеспи и сценарист Тони Макнамара будут работать над вторым фильмом, но о соглашении с Эммой Стоун тогда еще не было известно – хотя, по слухам, оно было согласовано еще в 2021 году.

Эмма Стоун была не только исполнительницей главной роли, но и исполнительным продюсером фильма. Вместе с ней в ленте снимались Эмма Томпсон, Джоэл Фрай, Пол Уолтер Хаузер, Эмили Бичем, Кирби Хауэлл-Баптиста и Марк Стронг.

Лента «Круэлла» получила одобрительные отзывы критиков и зрителей, создала собственный стиль сочетанием костюмов, саундтрека и актерской игры и позволила взглянуть на антагонистку «Далматинцев» под неожиданным углом. О сюжете продолжения ничего не известно, но осталось не так много пространства для событий между приквелом и оригинальной историей.

Источник: Variety, IGN

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