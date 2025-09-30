Крупнейшую в мире электростанцию на водородных топливных элементах строят в Южной Корее

В Южной Корее началось строительство крупнейшей в мире электростанции на водородных топливных элементах.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию, водородная электростанция будет производить достаточно энергии для обеспечения потребностей 270 тыс. домохозяйств ежегодно. Электростанция Гандонг мощностью 108 МВт будет размещаться в городе Кенджу, на территории провинции Северный Кенсан, и должна заработать уже в 2028 году. Общая стоимость проекта составила $580,7 млн.

С выходом на полную проектную мощность электростанция Гандонг превзойдет построенную в 2024 году ​​Shin Incheon Vision Dream в Сеуле мощностью 79 МВт, обеспечивающую электричеством 250 тыс. домохозяйств и отоплением еще 44 тыс. домов. Установки новой электростанции будут использовать так называемый «серый водород», который будет производиться из природного газа путем риформинга.

В этом процессе метан (CH₄) реагирует с водяным паром (H₂O) в специальном реакторе, где в присутствии катализатора образуется смесь водорода (H₂) и монооксида углерода (CO). Образованный монооксид углерода затем может реагировать с дополнительным паром в другой реакции, которая также катализируется, с образованием большего количества водорода и углекислого газа (CO₂).

На завершающем этапе с помощью метода адсорбции с использованием переменных давлений, углекислый газ и другие примеси удаляются из газового потока, оставляя практически чистый водород. Эта реакция является эндотермической, то есть требует поглощения тепла, и является самым распространенным и дешевым методом производства водорода в промышленности. Однако в процессе производства выделяется большое количество CO₂что делает полученный водород уже не совсем «чистым».

Власти Южной Кореи рассматривают электростанцию Гандонг как промежуточный проект, призванный стабилизировать энергосистему и ускорить отказ от ископаемого топлива. По оценкам, объект будет введен в эксплуатацию к марту 2028 года, что создаст около 1 тыс. 200 рабочих мест и принесет более $52 млн США в виде налоговых поступлений от корпораций.

В Кенджу также размещается крупнейший в мире центр по производству и использованию водородного топлива H2 K-Hub. Проект включает установку по производству «зеленого» водорода, водородную заправочную станцию, а также испытательный центр для тестирования водородных транспортных средств и другого оборудования. H2 K-Hub использует электролиз воды с помощью возобновляемых источников энергии для производства водорода, не создавая вредных выбросов.

Источник: Interesting Engineering