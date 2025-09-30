banner
Новости Технологии 30.09.2025 comment views icon

Крупнейшую в мире электростанцию на водородных топливных элементах строят в Южной Корее

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Найбільшу у світі електростанцію на водневих паливних елементах будують в Південній Кореї

В Южной Корее началось строительство крупнейшей в мире электростанции на водородных топливных элементах.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию, водородная электростанция будет производить достаточно энергии для обеспечения потребностей 270 тыс. домохозяйств ежегодно. Электростанция Гандонг мощностью 108 МВт будет размещаться в городе Кенджу, на территории провинции Северный Кенсан, и должна заработать уже в 2028 году. Общая стоимость проекта составила $580,7 млн. 

С выходом на полную проектную мощность электростанция Гандонг превзойдет построенную в 2024 году  ​​Shin Incheon Vision Dream в Сеуле мощностью 79 МВт, обеспечивающую электричеством 250 тыс. домохозяйств и отоплением еще 44 тыс. домов. Установки новой электростанции будут использовать так называемый «серый водород», который будет производиться из природного газа путем риформинга. 

В этом процессе метан (CH₄) реагирует с водяным паром (H₂O) в специальном реакторе, где в присутствии катализатора образуется смесь водорода (H₂) и монооксида углерода (CO). Образованный монооксид углерода затем может реагировать с дополнительным паром в другой реакции, которая также катализируется, с образованием большего количества водорода и углекислого газа (CO₂).

 На завершающем этапе с помощью метода адсорбции с использованием переменных давлений, углекислый газ и другие примеси удаляются из газового потока, оставляя практически чистый водород. Эта реакция является эндотермической, то есть требует поглощения тепла, и является самым распространенным и дешевым методом производства водорода в промышленности. Однако в процессе производства выделяется большое количество CO₂что делает полученный водород уже не совсем «чистым». 

Власти Южной Кореи рассматривают электростанцию Гандонг как промежуточный проект, призванный стабилизировать энергосистему и ускорить отказ от ископаемого топлива. По оценкам, объект будет введен в эксплуатацию к марту 2028 года, что создаст около 1 тыс. 200 рабочих мест и принесет более $52 млн США в виде налоговых поступлений от корпораций. 

В Кенджу также размещается крупнейший в мире центр по производству и использованию водородного топлива H2 K-Hub. Проект включает установку по производству «зеленого» водорода, водородную заправочную станцию, а также испытательный центр для тестирования водородных транспортных средств и другого оборудования. H2 K-Hub использует электролиз воды с помощью возобновляемых источников энергии для производства водорода, не создавая вредных выбросов. 

Источник: Interesting Engineering

Популярные новости

arrow left
arrow right
Физический алгоритм позволяет ядерным микрореакторам автономно регулировать мощность в зависимости от спроса
Новые аккумуляторы электрокаров будут заряжаться за 15 минут
Ракета на жидком уране может сократить путешествие к Марсу вдвое
"Мятый" графен улучшает суперконденсаторы и приближает замену аккумуляторов
Умная пыль: тысячи невидимых шпионов вокруг
ИИ создает жизнь: искусственные вирусы уничтожают вредные бактерии
Самый высокий мост в мире открыли в Китае: высота 625 м и стоимость $300 млн
Мрачное будущее: встречайте съедобный пластик, произведенный черными грибками из мусора
Впервые в мире: лазерная связь между самолетом и спутником работала со скоростью 1 Гбит/с
Therac-25: как программная ошибка убила трех человек 40 лет назад
"Джеймс Уэбб" смотрит в прошлое: найдена галактика почти без тяжелых элементов
Напечатай обед: 3D-принтер изготовил 3 блюда из 14 ингредиентов
Будущее памяти: больше данных в меньшем пространстве благодаря новым молекулярным переключателям
ИИ будет диагностировать болезни, которыми вы заболеете через 20 лет
Япония открывает вторую в мире осмотическую электростанцию: пресная и соленая вода, разделенные мембраной, дают 880 МВт⋅ч
Будут сдерживать пустыню: отработанные лопасти ветровых турбин нашли вторую жизнь в Китае
Запущен первый в мире квантовый компьютер на кремниевых чипах
Пентагон тестирует микроволнового убийцу роев дронов
Будущее производства чипов: 3D-печать на уровне атомов дает рекордную площадь поверхности
Новые аккумуляторы CATL для электрических авто: 10 минут зарядки на 478 км, ресурс 12 лет или 1 млн км
Одеться, чтобы остыть: ученые переосмысливают одежду из-за роста жары
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить