Крупное обновление Microsoft Flight Simulator для ПК принесло существенное повышение производительности

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Игра Microsoft Flight Simulator на ПК получила самое большое обновление среди всех, выпущенных прежде. Новый патч обеспечивает значительные улучшения производительности и повышает частоту кадров на различных конфигурациях систем.

Игра Microsoft Flight Simulator на момент своего выхода в прошлом году была очень требовательна к системным ресурсам. Но при подготовке нового патча разработчики сосредоточились на улучшениях в использовании ресурсов процессора и памяти.

«Мы переписали многие части движка … чтобы добиться от симулятора максимальной производительности», — объяснил генеральный директор Asobo Себастьян Влох в начале этого месяца.

Как сообщают авторы сайта The Verge, после установки нового патча пролёты над Сиэтлом демонстрируют прирост частоты с 45 кадров в секунду до 68 кадров в секунду при использовании настроек качества графики «Ультра» и разрешения изображения 1440p (при использовании конфигурации с процессором Intel Core i9-11900K и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti). Таким образом, прирост производительности превышает 50%. При полётах над Нюь-Йорком средняя частота достигает 80 кадров в секунду. Накануне выхода патча разработчики из Asobo продемонстрировали его эффективность. Конфигурация с процессором Intel Core i7-9700K и видеокартой NVIDIA Ge Force RTX 2060 Super демонстрировала частоту около 30 кадров в секунду, а после установки патча производительность повысилась до 60 кадров в секунду. При этом существенно снизилось потребление ресурсов процессора и памяти.

Все эти улучшения были достигнуты без перехода на DirectX 12. Версия Microsoft Flight Simulator для DirectX 12 вышла вчера на консолях Xbox Series X/S, а версия для ПК по-прежнему продолжает использовать DirectX 11. Таким образом, в дальнейшем версию для ПК могут ожидать другие потенциальные улучшения.

«Все улучшения производительности происходят от простого улучшения симулятора», — подтвердил Влох ранее в этом месяце. «[Версия для] ПК ещё не перешла на DirectX 12, команда всё ещё работает над этим. Это может привести к дальнейшим улучшениям или нет».

Например, предстоящий переход на DirectX 12 позволит Asobo внедрить в игру трассировку лучей. Эффекты должны включать улучшенное отображение воды, теней и отражений. Разработчики из Asobo ещё не подтвердили, когда Microsoft Flight Simulator для ПК перейдёт на DirectX 12.

Источник: The Verge