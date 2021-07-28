Крупное обновление Microsoft Flight Simulator для ПК принесло существенное повышение производительности
Игра Microsoft Flight Simulator на ПК получила самое большое обновление среди всех, выпущенных прежде. Новый патч обеспечивает значительные улучшения производительности и повышает частоту кадров на различных конфигурациях систем.
Игра Microsoft Flight Simulator на момент своего выхода в прошлом году была очень требовательна к системным ресурсам. Но при подготовке нового патча разработчики сосредоточились на улучшениях в использовании ресурсов процессора и памяти.
«Мы переписали многие части движка … чтобы добиться от симулятора максимальной производительности», — объяснил генеральный директор Asobo Себастьян Влох в начале этого месяца.
Как сообщают авторы сайта The Verge, после установки нового патча пролёты над Сиэтлом демонстрируют прирост частоты с 45 кадров в секунду до 68 кадров в секунду при использовании настроек качества графики «Ультра» и разрешения изображения 1440p (при использовании конфигурации с процессором Intel Core i9-11900K и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti). Таким образом, прирост производительности превышает 50%. При полётах над Нюь-Йорком средняя частота достигает 80 кадров в секунду. Накануне выхода патча разработчики из Asobo продемонстрировали его эффективность. Конфигурация с процессором Intel Core i7-9700K и видеокартой NVIDIA Ge Force RTX 2060 Super демонстрировала частоту около 30 кадров в секунду, а после установки патча производительность повысилась до 60 кадров в секунду. При этом существенно снизилось потребление ресурсов процессора и памяти.
Все эти улучшения были достигнуты без перехода на DirectX 12. Версия Microsoft Flight Simulator для DirectX 12 вышла вчера на консолях Xbox Series X/S, а версия для ПК по-прежнему продолжает использовать DirectX 11. Таким образом, в дальнейшем версию для ПК могут ожидать другие потенциальные улучшения.
«Все улучшения производительности происходят от простого улучшения симулятора», — подтвердил Влох ранее в этом месяце. «[Версия для] ПК ещё не перешла на DirectX 12, команда всё ещё работает над этим. Это может привести к дальнейшим улучшениям или нет».
Например, предстоящий переход на DirectX 12 позволит Asobo внедрить в игру трассировку лучей. Эффекты должны включать улучшенное отображение воды, теней и отражений. Разработчики из Asobo ещё не подтвердили, когда Microsoft Flight Simulator для ПК перейдёт на DirectX 12.
Источник: The Verge