Новости Крипто 23.12.2025 comment views icon

Криптотрейдер потерял $50 млн в USDT из-за атаки "отравления адреса" и предложил вознаграждение $1 млн за возврат

Криптотрейдер втратив $50 млн через атаку “отруєння адреси” та запропонував винагороду $1 млн за повернення

Криптовалютный трейдер понес убытки почти на $50 млн в стейблкоинах USDT после того, как стал жертвой так называемого «отравления адреса» — на первый взгляд простой схемы, которая все же иногда ловит опрометчивых трейдеров. Атака произошла после того, как пострадавший вывел средства с Binance и пытался перевести их в собственный кошелек.

Платформа ончейн-аналитики Lookonchain сообщила, что жертва перевела 49,999,950 USDT на адрес, контролируемый мошенником, 20 декабря. Согласно стандартной практике, жертва сначала прислала небольшую тестовую транзакцию в 50 USDT на адрес назначения. При этом автоматизированный скрипт, контролируемый атакующим, сразу сгенерировал «поддельный» адрес кошелька, созданный так, чтобы начало и конец алфавитно-цифровой строки совпадали с реальным адресом жертвы.

Криптотрейдер втратив $50 млн через атаку “отруєння адреси” та запропонував винагороду $1 млн за повернення
Данные: Х

Вредоносный адрес имел те же первые пять и последние четыре символа, что и адрес назначения жертвы. Основные отличия были только в средних символах, которые многие интерфейсы кошельков прячут тремя точками для удобства чтения. Мошенник потом прислал небольшие транзакции с поддельного адреса на кошелек жертвы, эффективно «отравив» историю ее транзакций. Когда жертва позже скопировала адрес из истории для выполнения полного перевода $50 млн, она вероятно, не осознавая, выбрала поддельный адрес мошенника. Данные Etherscan показывают, что тестовая транзакция состоялась в 3:06 UTC, а неправильный перевод $50 млн — примерно 26 минут позже, в 3:32 UTC.

Криптотрейдер втратив $50 млн через атаку “отруєння адреси” та запропонував винагороду $1 млн за повернення
Дани: Х / LookOnChain

Атакующий быстро начал отмывать украденные средства. В течение 30 минут после получения USDT мошенник обменял всю сумму на DAI через MetaMask Swap — стратегический шаг, поскольку Tether может заморозить USDT на обозначенных адресах, тогда как децентрализованный стейблкоин DAI не имеет таких централизованных ограничений. Затем атакующий конвертировал DAI в примерно 16,690 ETH и внес около 16,680 ETH в Tornado Cash, бывший санкционированный миксер криптовалют, чтобы скрыть след транзакций. В попытке вернуть средства жертва отправила onchain-сообщение атакующему, предлагая $1 млн вознаграждения для белых хакеров в обмен на возврат 98% украденных активов.

Криптотрейдер втратив $50 млн через атаку “отруєння адреси” та запропонував винагороду $1 млн за повернення
Данные: Х

Потеря перекликается с подобным инцидентом в мае 2024 года, когда пользователь Ethereum потерял $71 млн в wrapped bitcoin тем же способом. Тогда жертва впоследствии восстановила почти все доступные средства после onchain-переговоров с участием кибербезопасной компании Match Systems и биржи Cryptex. Удастся ли последней жертве достичь аналогичного результата, остается неизвестно из-за быстрого перевода средств в Tornado Cash. Это одна из самых больших потерь из-за «отравления адреса», зафиксированных на данный момент и она добавляется к более $3,4 млрд краж криптовалют в этом году.

Источник: The Block

Популярные новости

arrow left
arrow right
Coinbase обнародовала список наиболее перспективных крипто-направлений в 2026 году
MetaMask сделал аккаунты многоканальными и готовится к запуску токена
Ошибка стоимостью $105 000: в сети биткоина зафиксировали комиссию, которая в полмиллиона раз превышает обычную
Продолжаются соревнования ведущих криптотрейдеров от Synthetix: 80% участников торгуют в минус, треть "слила" депозит
С кошельков, связанных с Silk Road Росса Ульбрихта, которого помиловал Трамп, переведено более $3 млн в биткоинах после 12-летней паузы
У клиентов из Украины появился шанс: криптобиржа FTX отозвала заявку об аннулировании выплат
Павел Дуров анонсировал Cocoon - "приватный ИИ" на блокчейне TON с GPU-майнингом
В этом сезоне биткоин ломает все исторические циклы: аналитик Bloomberg не исключает падения до $10 000
Visa увеличила оборот стейблкоинов в 4 раза, добавила новые в 4 блокчейнах и выпустила более 16 млрд токенов за последний квартал
Luxor закупает GPU, чтобы поддержать переход биткоин-майнеров в сферу ИИ
Ноябрь для биткоина и эфириума стал худшим с 2018 года: аналитики дают противоречивые прогнозы
Криптотрейдер получил 340х за неделю на токене, который взлетел более чем в 6 раз за полсуток
$600 млрд претензий: трейдеры планируют судебные иски к криптобиржам после обвала
Абсолютный рекорд: в 2025 году хакеры украли $3,4 млрд в криптовалютах, из них северокорейские — более $2 млрд.
Криптоскандал в США: токен Трампа WLFI связывают с северокорейскими хакерами, российскими санкционными схемами и иранской биржей
Более $100 000 за полчаса заработал трейдер на листинге мемкоина с пингвином на Binance Alpha
Аналитики назвали криптовалюты, которые первыми достигнут $200 млрд капитализации в 2026 году: это XRP и Binance Coin
YouTube будет платить за контент стейблкоинами PYUSD — пока только американцам
Ethereum установил исторический рекорд скорости — более 24 000 транзакций в секунду
Биткоин упал ниже $100 000: эксперты не исключают дальнейшее снижение до $72 000
У пользователя ERC-20 украли USDC на $340 000 из-за старого разрешения: злоумышленник ждал более 5 лет
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить