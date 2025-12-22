Новости Крипто 22.12.2025 comment views icon

Абсолютный рекорд: в 2025 году хакеры украли $3,4 млрд в криптовалютах, из них северокорейские — более $2 млрд.

author avatar

Шадрин Андрей

Автор новостей

Абсолютний рекорд: у 2025 році хакери вкрали $3,4 млрд у криптовалютах, з них північнокорейські — понад $2 млрд.

В течение 2025 года потери крипторынка от хакерских атак превысили $3,4 млрд. По оценкам аналитических компаний, около 70% всех зафиксированных потерь в 2025 году пришлись только на три крупнейшие атаки. Ключевым источником угрозы остаются северокорейские группировки, которые за последние 4 года украли почти $7 млрд.

Историческим рекордом стал взлом криптобиржи Bybit в феврале, в результате которого было похищено около $1,5 млрд. Этот инцидент не только стал крупнейшим в году, но и одним из самых масштабных в истории криптоиндустрии, резко исказив общую статистику потерь. При том в 2025 году разрыв между крупнейшим по объему взломом и медианным инцидентом впервые превысил 1000 раз, что подчеркивает аномальную концентрацию убытков в единичных кейсах.

Вторым по масштабу кейсом стал взлом Cetus Protocol в экосистеме Суи, который привел к потерям примерно $223 млн. Именно из-за этого инцидента сеть Sui вышла на второе место среди блокчейнов по суммарным убыткам в первой половине года. Отдельно фиксировались и другие громкие атаки, в частности похищение около $38 млн с биржи Upbit, которое южнокорейские власти и аналитики связывают с хакерами из КНДРа также инцидент с иранской платформой Nobitex, где потери превысили $90 млн.

Ключевым системным фактором риска в 2025 году оставались северокорейские кибергруппировки. За год им приписывают по меньшей мере $2,02 млрд похищенных криптоактивов, что на $681 млн больше, чем в 2024 году. Совокупно с 2022 года объем средств, полученных такими атаками, достиг $6,75 млрд. Для сравнения, в 2023 году эти же группы похитили около $660,5 млн, а в 2024 году — примерно $1,34 млрд, что свидетельствует об устойчивом ускорении их активности.

Абсолютний рекорд: у 2025 році хакери вкрали $3,4 млрд у криптовалютах, з них північнокорейські — понад $2 млрд.
Данные: Chainalysis

Параллельно с атаками на инфраструктуру росло количество взломов, связанных с компрометацией приватных ключей пользователей. В 2025 году зафиксировано около 158 тысяч таких инцидентов, от которых пострадали почти 80 тысяч уникальных владельцев кошельков. Общая сумма потерь в этом сегменте составила $713 млн, что меньше, чем $1,5 млрд годом ранее, однако сам масштаб проблемы остается значительным.

В более широком временном контексте 2025 год выглядит аномальным прежде всего из-за концентрации убытков. После пикового 2022 года с потерями на уровне $3,8 млрд рынок прошел через резкое падение до $1,7 млрд в 2023-м, затем восстановление до $2,2 млрд в 2024-м и новый скачок более $3,4 млрд в 2025 году. Аналитики отмечают, что решающую роль в этом сыграли единичные мегазломы, тогда как без них картина была бы существенно мягче Общая тенденция указывает на рост сложности атак и все большую роль государственных или квазигосударственных кибергруппировок в формировании рисков для крипторынка.

Источник: Chainalysis

Популярные новости

arrow left
arrow right
Тесты Anthropic доказали реальность AI-угрозы для блокчейнов: искусственный интеллект взломал половину смарт-контрактов и похитил более $4,5 млн
"Война с криптовалютами закончилась": Дональд Трамп помиловал основателя Binance Чанпэна Чжао
Криптовалютную биржу Upbit взломали: украдено более $38 млн, активы заблокированы
Украина заняла первое место в мире по использованию стейблкоинов относительно ВВП
Mt. Gox снова перенесла срок выплат жертвам крупнейшего взлома в истории криптовалют
Бездомные коты остановили работу фермы по майнингу биткоинов: убытки измеряются миллионами
MetaMask сделал аккаунты многоканальными и готовится к запуску токена
Ferrari создает собственный токен для проведения аукциона с легендарным болидом среди 100 VIP-клиентов
Протокол Balancer атаковали: выведено более $128 млн, пострадали Ethereum и Polygon, работа блокчейна приостановлена
BNB Chain запускает x402-транзакции: теперь комиссии станут меньше, а эффективность блокчейна увеличится
Мошенничество на $300 млн: задержан испанский крипто-гуру Альваро Ромильо, изъято более $33 млн и 27 люкс-автомобилей
Трамп не смог объяснить, почему помиловал CEO криптобиржи Binance, который оказывал ему крупные финансовые услуги
Майнеры переходят на ИИ: Bitfarm "завязывает" с криптовалютами после рекордных убытков более $45 млн
Продолжаются соревнования ведущих криптотрейдеров от Synthetix: 80% участников торгуют в минус, треть "слила" депозит
Solana впервые выходит на Нью-Йоркскую фондовую биржу со спотовым ETF от Bitwise
Binance разоблачила инсайдерскую торговлю — после этого мем-токен, о котором шла речь, взлетел еще выше
В Дубае жестоко убили основателя криптовалютного кошелька Fintopio, который называл себя "другом Павла Дурова"
Чикагская биржа остановила торговлю деривативами из-за проблем с охлаждением и вызвала сбой на мировых рынках
С кошельков, связанных с Silk Road Росса Ульбрихта, которого помиловал Трамп, переведено более $3 млн в биткоинах после 12-летней паузы
Биткоин почти пробил $80 000: киты и холдеры начали избавляться от актива, кошелек Накамото обеднел на $47 млрд
Сбой Amazon Web Services вызвал хаос в блокчейне: пострадали OpenSea и Coinbase
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить