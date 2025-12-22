Абсолютный рекорд: в 2025 году хакеры украли $3,4 млрд в криптовалютах, из них северокорейские — более $2 млрд.

В течение 2025 года потери крипторынка от хакерских атак превысили $3,4 млрд. По оценкам аналитических компаний, около 70% всех зафиксированных потерь в 2025 году пришлись только на три крупнейшие атаки. Ключевым источником угрозы остаются северокорейские группировки, которые за последние 4 года украли почти $7 млрд.

Историческим рекордом стал взлом криптобиржи Bybit в феврале, в результате которого было похищено около $1,5 млрд. Этот инцидент не только стал крупнейшим в году, но и одним из самых масштабных в истории криптоиндустрии, резко исказив общую статистику потерь. При том в 2025 году разрыв между крупнейшим по объему взломом и медианным инцидентом впервые превысил 1000 раз, что подчеркивает аномальную концентрацию убытков в единичных кейсах.

Вторым по масштабу кейсом стал взлом Cetus Protocol в экосистеме Суи, который привел к потерям примерно $223 млн. Именно из-за этого инцидента сеть Sui вышла на второе место среди блокчейнов по суммарным убыткам в первой половине года. Отдельно фиксировались и другие громкие атаки, в частности похищение около $38 млн с биржи Upbit, которое южнокорейские власти и аналитики связывают с хакерами из КНДРа также инцидент с иранской платформой Nobitex, где потери превысили $90 млн.

Ключевым системным фактором риска в 2025 году оставались северокорейские кибергруппировки. За год им приписывают по меньшей мере $2,02 млрд похищенных криптоактивов, что на $681 млн больше, чем в 2024 году. Совокупно с 2022 года объем средств, полученных такими атаками, достиг $6,75 млрд. Для сравнения, в 2023 году эти же группы похитили около $660,5 млн, а в 2024 году — примерно $1,34 млрд, что свидетельствует об устойчивом ускорении их активности.

Параллельно с атаками на инфраструктуру росло количество взломов, связанных с компрометацией приватных ключей пользователей. В 2025 году зафиксировано около 158 тысяч таких инцидентов, от которых пострадали почти 80 тысяч уникальных владельцев кошельков. Общая сумма потерь в этом сегменте составила $713 млн, что меньше, чем $1,5 млрд годом ранее, однако сам масштаб проблемы остается значительным.

В более широком временном контексте 2025 год выглядит аномальным прежде всего из-за концентрации убытков. После пикового 2022 года с потерями на уровне $3,8 млрд рынок прошел через резкое падение до $1,7 млрд в 2023-м, затем восстановление до $2,2 млрд в 2024-м и новый скачок более $3,4 млрд в 2025 году. Аналитики отмечают, что решающую роль в этом сыграли единичные мегазломы, тогда как без них картина была бы существенно мягче Общая тенденция указывает на рост сложности атак и все большую роль государственных или квазигосударственных кибергруппировок в формировании рисков для крипторынка.

Источник: Chainalysis