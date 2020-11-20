Курс Bitcoin закрепился выше 18 тысяч долларов — такого не случалось с 2017 года





Bitcoin поднялся выше отметки 18 тысяч долларов второй раз меньше чем за неделю. Об этом свидетельствуют данные сайта CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалют на разных биржах.

К 09:14 по Киеву 20 ноября биткоин стоил 18 410,38 тысячи долларов за одну монету, подорожав на 2% примерно за два часа. Рубеж 18 тысяч долларов главная криптовалюта на короткое время превысила 18 ноября. До этого последний раз криптовалюта торговалась у таких отметок в декабре 2017 года, когда наблюдались резкие скачки курса. Тогда же курс Bitcoin подорожал до максимального значения за всю историю в 20 тысяч долларов за монету, после чего криптовалюта дешевела, иногда падая до трех тысяч долларов.

С 6 утра криптовалюта торгуется выше $18 000. Непосредственно сейчас — на момент написания этой заметки — (09:36 по Киеву) курс составляет $18 199,56. Похоже, у Bitcoin есть все шансы обновить исторический максимум.