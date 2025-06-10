Квисатц Хадерах! В Dune: Awakening игроки смогли оседлать песчаного червя — несмотря на отсутствие такой механики

В Dune: Awakening случился собственный кейс с «котом Шай-Хулудом Шредингера» — гигантских червей одновременно можно оседлать и нет.

Разработчики планировали оставить пустынных монстров Аракису владельцами песков — но игроки придумали, как сделать из них маршрутки. Сейчас в Dune: Awakening, которая сегодня получила релиз, катание на песчаных червях не является официальной функцией. Креативный директор Джоэл Байлос рассказывал, что от возможности отказались из-за высоких технических затрат. В фильмах песчаных великанов используют для передвижения сквозь непроходимые южные песчаные бури. Но Dune: Awakening нельзя сделать этого… или мы так думали.

Отчаянные искатели багофич нашли способы оседлать этих великанов. Например, SgtDolphin опубликовал на Reddit, как он заманивает Шай-Хулуда в дюну, прыгает ему на спину и катается. Предполагаем, что он использует комбинацию навыков и снаряжения, чтобы безопасно перепрыгнуть через раскрытую пасть песчаного червя на его спину.

Способность Bindu Sprint доступна классу Бене Гессерит и входит в их дерево навыков Weirding Way. Она позволяет игроку мгновенно ускоряться, используя контроль над нервной системой и мышцами. Планировалось, что способность поможет пересекать опасные пустынные зоны или убегать из боев — но игроки нашли более эпический вариант.

Кроме того, так называемый «всадник червей» может временно левитировать, скорее всего, благодаря Emperor’s Wings Mk1 — уникальному суспензорному поясу. Он позволяет медленно скользить в воздух после двойного прыжка. А комбинация с крюком для захвата или Bindu Sprint ускоряют процесс.

Добавим, что 10 июня состоялся полноценный релиз Dune: Awakening. Игроки, которые приобрели Deluxe или Ultimate Edition, получили доступ еще пять дней назад. Они жаловались на проблемы с серверами, но это не отменило 84% положительных отзывов за другие аспекты игры.

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Источник: PC Gamer