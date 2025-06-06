Dune: Awakening вышла в раннем доступе — онлайн 100 тыс., но серверы едва «дышат»

5 июня стартовал ранний доступ к MMO Dune: Awakening — выживание на Аракисе, которое не удалось попробовать каждому.

Ранний доступ открыли для тех, кто приобрел Deluxe или Ultimate Edition — в Steam это 1549₴ и выше, тогда как базовая версия стоит 1149₴. Формально покупка должна была дать полноценный доступ уже 5 июня, но серверы оказались недоступны. Игроки говорят, что клиент запускается, интерфейс грузится, но дальше — «нет свободного сервера». Переход в другие регионы не помогает, а сам клиент не выдает ни одной ошибки. Соло-режима в игре нет, поэтому без подключения к онлайну поиграть просто невозможно.

«Спасибо, что приобретя предзаказ для того, чтобы поиграть на 5 дней раньше — я не смог поиграть. Серверы не пускают», — отмечает пользователь.

Несмотря на некоторые технические сбои, пользователи сохраняют оптимизм — Dune: Awakening уже собрала более 3,600 рецензий в Steam, и 84% из них — одобрительные. А пиковый онлайн достиг 93,634 игрока — это личный рекорд студии Funcom. На момент написания новости одновременно играет более 52,000 пользователей, а общее количество подписчиков проекта — более 206 тысяч.

Больше всего геймерам понравилась атмосфера, музыка, графика и наличие украинской локализации. Хотя были некоторые графические проблемы — они не настолько критичны, чтобы откладывать проект в «дальний ящик».

«Игра просто огонь! Мне понравилась очень сильно! Полная украинизация — это огромный плюс, играть на украинском одно удовольствие! Графика великолепная, атмосфера передана идеально, все выглядит очень стильно. На моей RTX 2060 стабильные 60 FPS — оптимизация на высоте. Гринд приятный и не напрягает, затягивает постепенно. Музыка — крутая, прямо в самое сердце пустыни. Интерфейс удобный, все логично, каждое действие чувствуется весомым. Рекомендую всем фанатам Дюны и выживанок в целом!» — пишут в отзывах.

Отдельно упоминали о хорошем редакторе персонажей, красивой анимации тканей и огня. Но была критика перегруженного интерфейса, который в некоторых режимах выглядит хуже, чем в Conan Exiles. Хотя выше другой пользователь назвал интерфейс удобным — так что здесь «на вкус и цвет».

Напомним, что Dune: Awakening — это выживание в открытом мире Аракиса. Игра выйдет на нескольких платформах, в частности на ПК, PS5 и Xbox Series XS Релиз состоится 20 мая, но ранний доступ уже открыт — если вам повезет пробиться в очереди на сервер.

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Источник: Steam