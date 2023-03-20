OSINT-сообщество поможет Киберполиции выявлять и блокировать «грязные» виртуальные активы, в том числе и российские

Украинская киберполиция стала партнером проекта по выявлению криптокошельков, связанных с террористической и подсанкционной деятельностью.

В рамках инициативы Scamfari, киберполиция будет выявлять и блокировать виртуальные активы злоумышленников. Совместными усилиями киберполиция и компания Scamfari будут работать над установлением адресов криптокошельков, на которые собирают «донаты» для поддержки военной агрессии россии против Украины. В дальнейшем активы на таких кошельках планируется блокировать.

Дополнительно отмечается, что Scamfari предлагает финансовое вознаграждение пользователям, которые представят информацию о проектах и кошельках, связанных со сбором пожертвований в поддержку террористической деятельности, в том числе о финансировании терроризма россией. Оставить информацию с соответствующими доказательствами можно через Telegram-бот, а больше узнать о проекте можно на сайте https://osint.scamfari.com/.

Добавим, на днях НБУ обязал банки раскрывать информацию о связях клиентов с россией. Такие требования содержатся в постановлении Правления НБУ № 26 от 16 марта 2023 года. Отмечается, что банки должны «обнаруживать и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины». Регулятор определил категории клиентов, в отношении которых банк обязан обнаруживать такую информацию, и объем соответствующей информации по каждой категории. Как ожидается, это позволит выявлять скрытое присутствие государства-агрессора на украинском рынке.