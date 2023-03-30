Киберполиция разоблачила группировку, которая на 100+ фишинговых сайтов выманила 160₴ млн у граждан ЕС — участникам грозит до 12 лет тюрьмы

Киберполиция сообщила о разоблачении международной преступной группировки, участники которой создавали фишинговые сайты и присваивали средства посетителей. Преступная организация была раскрыта в сотрудничестве правоохранителей Украины и Чехии.

Группа злоумышленников, часть которых проживает в Украине, создала более 100 фишинговых сайтов. Эти ресурсы были ориентированы на европейских пользователей и предлагали разные товары по ценам ниже рыночных. Когда заказчики хотели приобрести такие товары и указывали на страницах сайтов реквизиты своих банковских карт, злоумышленники получали эти сведения и присваивали в дальнейшем средства с их счетов. Чтобы убедить потенциальных клиентов сделать заказ, мошенники создали два call-центра, в Виннице и во Львове, и привлекли к работе операторов.

Правоохранители установили уже более 1000 потерпевших. Среди них фигурируют граждане Чехии, Польши, Франции, Испании, Португалии и других европейских стран. Общая сумма ущерба составляет более 160 млн грн.

«Правоохранители провели более 30 обысков в домах фигурантов, в их автомобилях и по местам расположения call-центров. По результатам изъяты мобильные телефоны, SIM-карты и компьютерная техника, которые использовались в противоправной деятельности. В проведении следственных действий также участвовали работники Главного отдела контрразведывательной защиты интересов государства в информационной сфере СБУ в Харьковской области», – говорится в сообщении киберполиции.

В настоящее время возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ч. 1 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Двум организаторам объявлено о подозрении и избрана мера пресечения – содержание под стражей. Также на территории Евросоюза задержаны еще 10 участников преступной группы. Следственные действия продолжаются.

Источник: Киберполиция