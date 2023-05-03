Киберполиция совместно с ФБР ликвидировала сеть из 9 сервисов анонимного обмена «грязной» криптовалюты

Украинские правоохранители в сотрудничестве с правоохранительными органами США провели многоуровневую международную операцию по ликвидации 9 сервисов обмена виртуальных активов — в ней приняли участие сотрудники Киберполиции, Нацполиции, Офис Генпрокурора и агенты ФБР, сообщает пресс-служба МВД.

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В материалах дела указано, что вебресурсы предлагали пользователям анонимный обмен криптовалют, что в свою очередь способствовало легализации и отмыванию денег, полученных противоправным путем. Через биржи злоумышленники проводили активы, полученные в результате атак вредоносным программным обеспечением (вирусами-шифровальщиками) и онлайн-мошенничествами. Рекламирование услуг по обмену производилось на закрытых хакерских форумах.

По результатам операции стражи порядка заблокировали инфраструктуру сети, которая размещалась на серверах Соединенных Штатов Америки, странах Европы и в Украине. Доменные имена изъяты. Посетители сайтов 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, 101crypta.com, uxbtc.com, trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro и owl.gold теперь увидят баннер конфискации (иллюстрация для новости).

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастных к преступной деятельности.