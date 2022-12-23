«Киевстар» инвестирует 50 млн грн в бесперебойное питание «Домашнего интернета» — на протяжении зимы планируют покрыть 10 тысяч многоквартирных домов

«Киевстар» поделился инвестиционным планом по «Домашнему Интернету» — оператор сообщил о готовности инвестировать 50 млн грн в модернизацию собственной сети фиксированного Интернета. Эти средства потратят на закупку и установку модулей бесперебойного питания, что позволит сетевому оборудованию работать автономно при выключении электричества.

Монтажные работы будут продолжаться зимой — в конце концов планируют покрыть бесперебойниками (ИБП) более 10 тыс. многоквартирных домов. В «Киевстаре» отмечают, что установка ИБП происходит поэтапно «в зависимости от возможности закупки и поступлений этого дефицитного оборудования».

В то же время оператор призывает абонентов, которые располагают лишними модулями бесперебойного питания и готовы ими поделиться для резервирования сервиса по своему адресу — заявки можно посылать по почте [email protected] или по телефону 0 800 300 460.

Базовые характеристики ИБП:

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Выходное напряжение 220В/240В;

Батарея — 1 x 12 В/9 А* ч ;

Отсутствие функции Green mode, то есть отключение ИБП при низком

потреблении;

Должен иметь функцию автоматического запуска при восстановлении света;

Уровень потребления коммутатора в час — около 20 Вт.

Кроме того, оператор обращается к представителям ОСМД, ЖЭКам, компаниям-управителям и коммерческим учреждениям, которые размещены в жилых домах, с просьбой содействовать электропитанию оборудования компании — через переключение оборудования на зарезервированные линии электроснабжения в доме, с помощью собственных генераторов, аккумуляторов или других источников альтернативного питания. Все это может существенно увеличить автономность сетевого оборудования и дольше оставаться со скоростным интернетом во время веерных или стабилизационных отключений электроэнергии.

В «Киевстаре» отмечают, что параллельно с закупкой и монтажом ИБП модернизирует оптическую сеть, что в свою очередь нивелирует влияние соседних домов. По словам руководителя департамента фиксированной связи компании Сергея Сухорука, оператор уже инвестировал более 600 млн. грн. для обеспечения базовых станций мощными аккумуляторами и генераторами.

Более подробно ознакомиться с тем как устроенная сеть «Домашнего Интернета» можно в видео по ссылке.

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Ранее сразу после первых отключений электричества из-за целенаправленного уничтожения россиянами энергетической инфраструктуры Украины, несколько интернет-провайдеров в разных городах Украины начали оснащать свое оборудование в многоквартирных домах ИБП. Как показывает опыт, это позволяет получить от 2 до 6 часов в зависимости от условий. Естественно, клиентское оборудование (домашний маршрутизатор, ноутбук) при этом также должно быть обеспечено автономным питанием. И «Киевстар», хоть и входит в тройку крупнейших интернет-провайдеров и имеет гораздо большие ресурсы, чем мелкие местные провайдеры, до сих пор не особо спешил с установкой ИБП.

По собственному опыту могу сказать, что еще в ноябре с сожительницами дома неоднократно обращались в «Киевстар» и даже предлагали собственный ИБП, чтобы оборудование оператора в нашем доме могло работать еще какое-то время во время отключений (батарей в ИБП также нужно заряжать) и создалось впечатление, что компания просто не заинтересована в этом от слова совсем. Сначала в техподдержке обещали направить своих специалистов, но никто так и не пришел. В конце концов, в поддержке «Киевстара» сообщили, что пока не предоставляют такую ​​услугу, а нас поставят в очередь и как только так сразу. Конечно, это только один дом в областном центре западной Украины, но мой опыт показался полным разочарованием. Хочется надеяться, что с этой новой инициативой дела у «Киевстара» в этом направлении пойдут гораздо лучше.