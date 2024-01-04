Новости Кино 04.01.2024 в 18:29 comment views icon

«Кина и Юк: Пушистые приключения» ─ семейная лента о лисах выйдет в прокат 18 января

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Вадим Карпусь

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Через несколько недель в украинский прокат выйдет семейная приключенческая драма «Кина и Юк: Пушистые приключения». Это фильм совместного производства Франции, Канады и Италии, а также десятка студий.

Фильм рассказывает историю двух лис, Кины и Юка, живущих на Севере. Они готовятся впервые стать родителями и ждут появления лисенка. Однако глобальное потепление изменяет правила игры для всех. Придя на охоту на обычное место, животные не ожидали, что лед будет столь тонким. Отломившаяся льдина разделила будущих родителей. До появления лисенка остается несколько дней, так что придется постараться, чтобы быть вместе в этот ответственный момент.

Режиссером фильма «Кина и Юк: Пушистые приключения» стал Гийом Майдатчевский, ранее снявший несколько фильмов о животных. Музыку написал Жулиен Жуэн. Среди исполнителей главных ролей называют Виржин Эфира.

Фильм «Кина и Юк: Пушистые приключения» выйдет в украинский прокат 18 января в формате 2D. Лента адаптирована для лиц с нарушениями зрения и слуха.

«Кина и Юк: Пушистые приключения» ─ семейная лента о лисах выйдет в прокат 18 января

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