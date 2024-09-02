Кино, телевидение и геймдев — «ненастоящая работа», считает 60% британцев

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Почти две трети взрослых в Великобритании не верят, что карьера в индустрии игр, кино, телевидения, анимации и визуальных эффектов является «настоящей работой».

Об этом свидетельствует недавнее исследование, проведенное по заказу Escape Studios, лондонской школы анімации, игр и визуальных эффектов. Компания Censuswide опросила 2008 взрослых с 12 по 14 августа 2024 года.

Опрошенные поставили креативные профессии в конец списка «настоящих занятий». В его начале — юриспруденция (62%), бухгалтерия (58%) и здравоохранение (58%). Почти двое из пяти отметили, что работа с «четким прогрессом» или «четкой лестницей» делает карьеру «настоящей».

Менее половины респондентов считают, что карьера в креативных отраслях является «настоящей работой». Треть (31%) родителей и опекунов сказали, что они не советовали бы своим детям работать в этом секторе. Это связано с опасениями относительно отсутствия гарантий работы (32%), трудностей достижения успеха без контактов с отраслью (25%) и низкой оплаты труда (22%).

Опрос также показал, что почти половина британцев считает, что творческие степени «воспринимаются менее серьезно, чем другие». При этом 61% респондентов вообще не знают об учебных заведениях, специализирующихся на подготовке творческих профессий.

«Мне очень неприятно видеть результаты этого опроса и то, как плохо оценивают творческую отрасль. Нам нужно сделать больше для повышения осведомленности об образовательных возможностях в этих областях, а также для повышения знаний о карьере и ценности, которую этот сектор имеет для Великобритании», — говорит директор Escape Studios Ян Палмер.

Опрос показал, что предубеждения оказались сильнее, чем примеры успеха и больших заработков, которые не удивляют в творческих профессиях. Подавляющее большинство людей выбирает сравнительно небольшой, но постепенный и стабильный рост.

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Источник: Games Industry

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