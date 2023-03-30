«Кинокритик»: появились новые подробности о последнем фильме Тарантино – это история не о Полин Кель, хотя сюжет будет разворачиваться в 1970-х годах

Съемки 10-го и, вероятно, последнего фильма Квентина Тарантино начнутся уже этой осенью.

Через несколько дней после празднования своего 60-летия Квентин Тарантино официально объявил: его следующий полнометражный фильм действительно получит название «Кинокритик», а съемки начнутся этой осенью в Лос-Анджелесе. Однако режиссер опроверг слухи о том, что главной героиней истории станет известная женщина-кинокритик Полин Кель.

Голливудский ренессанс

Действие фильма будет разворачиваться в 1977 году, который отметился важными изменениями в истории кино. Это год, подаривший нам «Звездные войны» и «Близкие контакты третьей степени», и год, который попал в разгар так называемой Американской новой волны или Голливудского ренессанса. Тогда еще начинающие режиссеры Мартин Скорсезе, Деннис Хоппер, Стивен Спилберг, Джордж Лукас и Фрэнсис Форд Коппола зарекомендовали себя как лучшие в отрасли. Они переосмыслили кинематограф, сосредоточившись на историях с часто трагическим финалом, где главные герои имели недостатки, а также меланхолические и реалистичные взгляды на мир.

Почему 70-е были важны для Квентина Тарантино?

Тарантино в то время был подростком, жадно потреблявшим каждый продукт новой киноволны, и на которого оказали большое влияние тогдашние режиссеры и сценаристы. Если «Кинокритик» действительно окажется его последним фильмом – то он будет прощальным любовным письмом к эпохе кино, которая его сформировала.

У Голливуда сложные отношения с кинокритиками – студии учитывают рецензентов, когда те называют их продукты шедеврами, но пренебрегают плохими комментариями авторов. В 70-х годах – задолго до появления Интернета – слова кинокритиков на бумаге оказывали огромное влияние, и Полин Кель – то имя, которому люди очень доверяли. А может быть, образ главного героя Тарантино будет формировать из самого себя?

Почему фильм может стать последним?

Режиссер неоднократно заявлял, что планирует создать 10 фильмов к моменту ухода на пенсию в 60 лет. Он снял девять лент (если считать два фильма «Убить Билла» как один). Тарантино также исповедует философию, что режиссеры теряют навыки с возрастом.

Однако как доказал режиссер оскароносного фильма «Унесенные призраками» и соучредитель анимационной студии Ghibli Хаяо Миядзаки, объявление об отставке не обязательно означает, что работа окончена.

Дата выхода и актерский состав «Кинокритика» еще не объявлены. Проект пока не принадлежит ни к одной студии, но один из кандидатов — Sony, распространившая «Однажды в Голливуде», драмедийный фильм Тарантино о киноиндустрии 1960-х годов, а также заключившая с ним уникальное соглашение, согласно которому авторские права со временем возвращаются к нему. Лента получила два «Оскара», где была представлена в 10 номинациях, а также собрала более $377 миллионов во всем мире.

Источник: Collider