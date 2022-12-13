Анимационная студия Ghibli после 10-летнего перерыва анонсировала новый фильм Хаяо Миядзаки «Как ты живешь?»/ How Do You Live?

Режиссер оскароносного фильма «Унесенные призраками» и соучредитель анимационной студии Ghibli Хаяо Миядзаки возвращается к работе после 10-летнего перерыва.

Последнее творение Миядзаки «Ветер крепчает» вышел 20 июля 2013 года. Источником сюжета стала одноименная манга авторства самого Миядзаки, опубликованная в журнале Model Graphix 2009 года, а также рассказ писателя Тацуо Хори, написанный в 1936—1937 годах. Названия фильма и рассказа цитируют одну из строк стихотворения Поля Валери «Кладбище у моря» (в украинском переводе это звучит как «Крепчает ветер!.. Значит, жить пытайся!»).

Тогда, в 2013 году, Хаяо Миядзаки заявил, что это его последняя работа по производству полнометражных анимационных фильмов, однако в возрасте 81-го года режиссер все-таки вернулся для создания «Как ты живешь?»/How Do You Live?.

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В фильме будет рассказываться история 15-летнего Коппера из Токио, который потерял отца и отправляется в философское путешествие, чтобы узнать больше о том, как устроен мир.

«Как ты живешь?»/How Do You Live? выйдет в прокат в Японии 14 июня 2023 года. Оригинальное название анимационной работы звучит как «Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka», однако условный английский перевод происходит от оригинального романа писателя Гензабуро Йосино 1973 года.

Кроме Хаяо Миядзаки и продюсера Тошио Судзуки, имена других сотрудников, которые будут работать над фильмом, пока не разглашаются.