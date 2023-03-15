The Hollywood Reporter: Квентин Тарантино дописал сценарий 10-го и потенциально последнего в карьере фильма — съемки начнутся осенью

Режиссер «Однажды в Голливуде» и «Криминального чтива» начал работу над своим новым фильмом, сообщают источники The Hollywood Reporter. События ленты, которая, вероятно, получит название «Кинокритик» (с женщиной в главной роли), будут разворачиваться в Лос-Анджелесе конца 1970-х годов.

Вполне возможно, что история сосредоточится на Полин Кель – это кинокритик, которая писала для The New Yorker с 1968 по 1991 год. Известная еще как прозаик и эссеист, Кель отличалась своими «остроумными, язвительными и очень уверенными» рецензиями, а ее мысли часто противоречили взглядам коллег. В конце 1970-х Полин Кель недолго работала консультантом в Paramount — и эти времена, похоже, совпадают со временем, которое охватывает сценарий Тарантино. Известно, что режиссер очень уважал Кель — так что вполне, возможно, выбрал ее как героиню для своего фильма.

Проект пока не относится ни к одной из студий — но эту задачу могут решить уже на этой неделе. Один из кандидатов — Sony, с лидером которой, Томом Ротманом, Тарантино имеет неплохие отношения. Sony распространила «Однажды в Голливуде», драмедийный фильм Тарантино о киноиндустрии 1960-х годов, а также заключила с ним уникальное соглашение, согласно которому авторские права со временем возвращаются к нему. Лента получила два «Оскара», где была представлена в 10 номинациях, а также собрала более $377 миллионов во всем мире.

Тарантино в течение двух десятилетий с легкостью привлекал известных актеров — он дважды работал с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом, руководил Кристофом Вальцом, получившим два «Оскара» за главные роли в фильмах режиссера.

59-летний сценарист и режиссер неоднократно заявлял, что планирует создать 10 фильмов к моменту ухода на пенсию в 60 лет. Он снял девять лент (если считать два фильма «Убить Билла» как один). Тарантино также исповедует философию, что режиссеры теряют навыки с возрастом.

«Я хочу остановиться на определенном этапе. Режиссеры не становятся лучше с возрастом. Обычно самые плохие фильмы в их фильмографии – последние четыре с конца», – сказал он в интервью Playboy в 2012 году.

Квентин Тарантино — один из самых известных режиссеров Голливуда, одержимый историей кино и одноразовыми жанрами, такими как спагетти-вестерны Спагетти-вестерн — поджанр фильмов-вестернов, родившийся в Италии и особенно популярный в 1960-х и 1970-х годах., блексплуатационное кино Блексплуатационное кино — поджанр эксплуатационного кино, который сосредоточен на расовых проблемах американского общества. Появился в США в начале 70-х годов. Большинство персонажей блексплуатационных фильмов — чернокожие преступники, сопротивляющиеся «системе». и «chopsocky» Chopsocky – это разговорный термин для фильмов о боевых искусствах.. Но его современный взгляд на них принес режиссеру две победы на «Оскаре» за лучший сценарий («Криминальное чтиво» и «Джанго освобождённый»), три номинации на лучшую режиссуру и одну номинацию на лучший фильм.

Несмотря на то, что Тарантино планирует уйти из кино, он выразил интерес к другим творческим задачам, отметив в интервью, что мог бы срежиссировать некоторые сериалы или пьесы. В 2021 году он опубликовал свой первый роман «Однажды в Голливуде».