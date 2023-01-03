«Кит» Даррена Аронофски на пути Украину — нашумевшую драму с Бренданом Фрейзером покажут в кинотеатрах в 2023 году

Кинокомпания Adastra Cinema подтвердила, что фильм «Кит» — одна из самых выдающихся и интересных кинопремьер 2022 года — выйдет в украинских кинотеатрах в 2023 году; точную дату украинской премьеры фильма Даррена Аронофски («Мама!», «Реквием по мечте») обещают сообщить в ближайшее время.

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«Кит» – адаптация одноименной пьесы Сэмюэля Д. Хантера по его собственному сценарию. В центре сюжета — отец Чарли, страдающий ожирением и пытающийся наладить отношения с дочерью-подростком. Главную роль в первой за пять лет киноленте Аронофски сыграл Брендан Фрейзер, звезда «Мумии».

Мировая премьера фильма «Кит» состоялась 9 декабря 2022 года. Картина была частью основной программы кинофестивалей в Венеции и Торонто, где все внимание было уделено невероятному перевоплощению Брендана Фрейзера. Канадско-американский актер благодаря своему перфомансу стал очевидным фронтраннером будущей премии «Оскар», а мировая пресса назвала «Кит» полноценным камбеком актера в полнометражном кинематографе. Вы могли видеть в соцсетях щемящие видео с затяжными аплодисментами Брендану Фрейзеру на допремьерных показах драмы «Кит» — так зрители пытались поддержать актера после ряда проблем в карьере и личной жизни.

Кроме Брендана Фрейзера в фильме снялись звезда шоу «Странные чудеса» Седи Синк, номинантка на премию «Оскар» Саманта Мортон, известная по ролям в «Особом мнении» и первых «Фантастических зверях», звезда культовых фильмов «Уменьшение» и «Меню» Хонг Чао, а также повзрослевший Тай Симпкинс из «Астрала», «Железного человека 3» и «Мира Юрского периода».

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Оператором ленты выступил постоянный коллега Аронофски, дважды номинант на премию «Оскар» Мэттью Либатик. «Кит» спродюсирован известной студией А24 («Всё везде и сразу», «Легенда о Зеленом рыцаре», «Солнцестоянии», «Неограненные бриллианты», «Лунный свет» и др.) совместно с компанией Даррена Аронофски Protozoa Pictures.