Новости IT-бизнес 08.07.2025 в 10:47 comment views icon

Китай — новый главный рынок Apple? iPhone опередил местные бренды из-за правительственных субсидий, а в США есть риск пошлин

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Андрій Русанов

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Китай — новый главный рынок Apple? iPhone опередил местные бренды из-за правительственных субсидий, а в США есть риск пошлин

Кажется, Apple не слишком озабочена переносом производства в США. Из-за благоприятных условий в Китае iPhone обгоняет местные бренды по популярности.

По данным инвестиционного банка Goldman Sachs, Apple iPhone впервые с мая 2024 года превзошел конкурентов на китайском рынке. Смартфоны американской компании лучше выдержали общекитайское падение рынка на фоне сезона распродаж, к тому же в июне она присоединилась к китайской государственной программе субсидирования.

В отчете говорится, что поставки смартфонов китайских брендов в мае замедлились больше, чем иностранных. С учетом местной специфики, под иностранными следует понимать преимущественно iPhone, из-за огромной доли рынка. По мнению аналитиков банка, которые ссылаются на данные Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT), май 2025 года стал чрезвычайно многообещающим для китайского бизнеса Apple.

Телефоны иностранных брендов в Китае отстают от локального падения смартфонов на 12%. Общие поставки смартфонов в Китае в мае сократились на 22% в годовом исчислении, но иностранные (то есть Apple) упали лишь на 10%. Аналитики также отмечают роль в этом скидок накануне периода покупок 6.18 в Китае, который длился с первого по 18 июня.

«Майские скидки позволили iPhone 16 Pro (128 ГБ) претендовать на внутренние субсидии на смартфоны», — раскрывает связь факторов Goldman Sachs.

Банк отмечает, что «по сравнению с предыдущим месяцем поставки телефонов иностранных брендов в Китае выросли на 29% в годовом исчислении, что немного ниже среднего сезонного показателя +33% в месяце (среднее значение за май 2021-2024 годов)». Иностранные смартфоны выросли в мае 2025 года по сравнению с апрелем 2025 года и маем 2024 года. Эти телефоны имели 19% доли рынка в мае, что на 5% выше, чем доля в апреле, и на два пункта выше, чем в позапрошлом мае.

Июньское присоединение Apple к китайской системе скидок означает, что потребители из Пекиниу и Шанхая теперь имеют право на скидки до 2000 юаней ($278) на выбранные модели устройств, включая iPhone, iPad, Apple Watch и MacBook. Чтобы воспользоваться государственной субсидией в Шанхае, потребители должны сделать покупку в одном из восьми стационарных магазинов Apple Store в городе. Жители Пекина могут получить субсидию через заказ в интернет-магазине Apple с адресом доставки в пределах китайской столицы.

Пока Китай предоставляет Apple скидки, Дональд Трамп угрожает компании 25% пошлинами, если производство не будет перенесено в США. Тим Кук неоднократно подчеркивал, что сделать это крайне трудно, если вообще целесообразно. Поэтому китайцы получат более дешевые iPhone, а компания — неплохие продажи в стране.

Источники: Wccftech, SCMP

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