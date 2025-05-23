Почём iPhone? Трамп угрожает Apple 25% пошлиной, если компания не перенесет производство в США

Президент США Дональд Трамп потребовал от Apple переноса производства ее продукции в США. Речь идет об iPhone, которые продаются на американском рынке.

«Я давно сообщил Тиму Куку из Apple, что ожидаю, что их iPhone, которые будут продаваться в Соединенных Штатах Америки, будут изготовлены и собраны в Соединенных Штатах, а не в Индии или где-либо еще. Если это не так, Apple должна будет заплатить США пошлину в размере не менее 25%», — написал Трамп сегодня в Truth (собственной социальной сети, которая называется «Правда» и при этом недоступна для просмотра в Украине).

На прошлой неделе, во время турне по Ближнему Востоку, Трамп заявил, что недоволен планом Тима Кука по производству iPhone для США на новопостроенных заводах в Индии.

«У меня была небольшая проблема с Тимом Куком. Я сказал ему: «Тим, ты мой друг. Я очень хорошо к тебе относился. Ты приносишь $500 млрд». Но теперь я слышу, что ты строишь по всей Индии. Я не хочу, чтобы ты строил в Индии»»», — сказал Трамп на прошлой неделе в Катаре.

В администрации США сообщили CNN, что Тим Кук снова встретился с Трампом в Белом доме в этот вторник. Ни одна из сторон не обнародовала деталей разговора.

О проблемах с производством в США рассказывал еще Стив Джобс президенту Бараку Обаме. Кроме стоимости труда и компонентов, большой проблемой является квалифицированный персонал. Вот что говорил об этом Джобс:

«В Америке вы не найдете столько людей, чтобы нанять их. Если бы вы могли обучить этих инженеров, мы могли бы перенести сюда больше производственных мощностей».

Не так давно подобное утверждал и нынешний генеральный директор Apple Тим Кук:

«В США вы могли бы провести встречу инженеров, и я не уверен, что вы бы заполнили зал. В Китае можно заполнить несколько футбольных полей».

Также существуют проблемы с оплатой и культурой труда. В США люди привыкли получать больше и работать в лучших условиях. Такие производители, как TSMC, завозят рабочую силу, а американцы на предприятиях жалуются на условия. К тому же любое налоговое повышение или лишние затраты на производство всегда оплачивает конечный потребитель через увеличение цены продукции.