TikTok разделят на два приложения — с версией «только для США», запуск 5 сентября

Китайская ByteDance разрабатывает отдельное приложение специально для пользователей США после долгих споров и угроз ограничить доступ к TikTok.

Все происходит на фоне законодательного давления и ожидаемой продажи сервиса группе инвесторов, говорят источники знакомые с ситуацией. По их словам, запуск обновленной версии TikTok запланирован 5 сентября 2025 года, но нынешнее приложение будет активным до марта 2026 года. В дальнейшем пользователям придется загрузить его заново.

Решение ByteDance появилось на фоне нового крайнего срока — 17 сентября 2025 года. За этот период материнская компания TikTok должна либо продать американскую часть бизнеса, либо попасть под полный запрет в США. Со своей стороны Дональд Трамп уже говорит о потенциальных покупателях — группе «очень состоятельных людей», имена которых могут раскрыть «в ближайшие недели». Ранее о намерениях заявлял криптостартап основателя OnlyFans. В конце концов соглашение, вероятно, решение надо будет согласовывать с правительством Китая, но Трамп предполагает, что Си Цзиньпин не будет против.

Потенциальная продажа довольно ожидаема после того, как TikTok уже несколько лет находится под давлением американских властей. 2025-й год для ByteDance начался с принятого закона Конгрессом США о продаже американского сегмента платформы американским компаниям или полного запрета. Действие решения подкрепил Верховный суд. Как результат: TikTok менее чем на сутки приостановил работу в США. Трамп после инаугурации поставил запрет «на паузу»но не отменил решение.

Крайний срок уже переносили трижды: предыдущие разы были в январе и апреле. Сейчас планируется завершить эпопею именно к концу третьего этапа — до 17 сентября новое приложение должно быть в магазинах. Но как оно будет в результате — неизвестно.

TikTok параллельно пытался перенести американскую часть компании в отдельную фирму с большинством американских инвесторов. Впрочем, переговоры остановились после отказа правительства Китая — особенно после новых заявлений Трампа о повышении тарифов на китайские товары. Сейчас обе страны пытаются сохранять торговое перемирие, но большинство тарифов продолжают действовать.

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TikTok и ByteDance не согласны с любыми обвинениями, что платформа передает персональные данные американских пользователей правительству КНР. Однако позиция Конгресса остается четкой — продажа или запрет, без исключений.

Источник: The Information