Китай — всё? NVIDIA тихо свернула заказы и продажу RTX 5090D

Раздел Технологии выходит при поддержке

NVIDIA GeForce RTX 5090D является китайской версией RTX 5090 с теми же возможностями, но с ограниченной производительностью ИИ. Фактически компания сворачивает их продажу.

Источники на китайском ресурсе Board Channels утверждают, что NVIDIA больше не будет продавать 5090D на китайском рынке. Это означает, что ни одна видеокарта на базе GB202 не будет доступна в Китае, а RTX 5080 с графическим процессором GB203 останется самым мощным возможным вариантом.

«Серия NVIDIA RTX 5090D фактически завершена, а во втором квартале видеокарты не будут доступны. Это означает, что RTX 5090D не будет продаваться на китайском рынке, а партнеры по производству материнских плат не смогут получать поставки GPU. NVIDIA фактически подтвердила, что заказы на видеокарты серии RTX 5090D не будут приниматься в течение второго квартала. Все ранее размещенные заказы на чипы 5090D, которые еще не были доставлены, временно отменены. Фактически, продажи RTX 5090D официально полностью запрещены», — говорится в оригинальном сообщении.

Официально NVIDIA не подтвердила никаких изменений относительно доступности RTX 5090D в Китае. Однако незадолго до того, как компания получила запрет продавать графические процессоры H20 для центров обработки данных, китайские дистрибьюторы начали ограничивать продажи RTX 5090D на случай, если запрет коснется и их. Второй квартал уже идет, так что запрет уже действует. Впрочем, кажется, китайцы знают, как обходить подобные ограничения с помощью менее мощных процессоров.

Источник: VideoCardz

Раздел Технологии выходит при поддержке

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.